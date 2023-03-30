По Уралу в поисках виадука

110-летний виадук в Рябиновке – первый уникальный мост в России, построенный в начале 20 века. Фото: Анна ГОРЯЧЕВСКИХ

Здесь нет предприятий с вредными выбросами. Это агропромышленный центр. Богатая природа: леса, поля, природные парки. Здесь популярны сплавы по реке Уфе, и за сезон организуются до тысячи сплавов. Туристы могут приехать в город не только на автомобиле, но и на скоростном электропоезде Ласточка. Сюда из Екатеринбурга ежедневно ходят два состава. И все это про Красноуфимск. Город находится в западной части Свердловской области, на стыке Башкирии и Пермского края. «Комсомолка» и ГАЗЭКС отправились в город-музей – Красноуфимск.

Земская больница, основанная врачом М.И. Мизеровым в конце XIX века, сохранилась в форме музейного комплекса. Фото: Анна ГОРЯЧЕВСКИХ

НАСЛЕДИЕ ЗНАМЕНИТОГО ВРАЧА

Особый восторг у туристов вызывает Музей земской медицины (ул. Свободы, 16). Сегодня это единственный в России старинный больничный городок земского периода, сохранившийся в форме музейного комплекса. Здесь можно увидеть, какие предметы использовались в больнице 19 века: хирургические инструменты, лекарства, больничные койки и другое. Город еще до революции прославился развитым здравоохранением. Во многом это заслуга местного врача Михаила Мизерова. Рассказывают, что он в начале 20 века помог за два месяца вернуть зрение внезапно ослепнувшей крестьянке, смог обычными ножницами провести ампутацию, спасти роженицу при неправильном положении плода и т.д. Он спас тысячи жизней. Его медицинские труды до сих пор остаются полезными для врачей. А его именем названа центральная улица города.

Знахари и травники – в старинном здании музея можно увидеть, как развивалась история медицины. Фото: Анна ГОРЯЧЕВСКИХ

Музей работает по будням с 10:00 до 16:00. Доехать на автомобиле можно по GPS-координатам — 56.616231, 57.763153.

Храм Александра Невского в Красноуфимске строился в 1903 - 1917 годы на народные деньги, как памятник императору Александру II. Фото: Анна ГОРЯЧЕВСКИХ

КРАСНАЯ ЦЕРКОВЬ

На ул. Мизерова, 88, находится еще одна из достопримечательностей Красноуфимска – храм Александра Невского (1903—1917). Он стоит на месте бывшей Сенной площади у рынка, где продавали сено.

Проект и смету безвозмездно выполнил племянник Гласного городской Думы С. П. Сигова – архитектор Д.П. Рябов.

Этот храм называют еще Красной церковью. Строился он из красного кирпича и служил напоминанием о пролитой императорской крови. Возводился как памятник императору Александру II, который пал жертвой народовольческого террора. Этот храм имеет сходство с храмом Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, который возводился в то же время на месте ранения царя.

В 1930 году собор в Красноуфимске хотели уничтожить. Большевики разорили его, украв иконы и всю церковную утварь. Но краеведам удалось сохранить здание, им разрешили создать в нем краеведческий музей. В 1999 году храм вернули прихожанам.

МОСТЫ-ВЕЛИКАНЫ

Увидеть красноуфимские виадуки – это ценно. Гигантские арочные мосты притягивают туристов, как сказочный Хогвардс. Пять виадуков – в поселках Рябиновка, Саранинский завод, Пудлинговый, Черная речка и в урочище Долгий мост – строились 100 лет назад. Мы отправились к виадуку в Рябиновке.

В 10 км от Красноуфимска дорога идет под виадуком. Мост-великан можно сфотографировать только из окна машины, так как виадуки – режимные объекты, огорожены и находятся под наблюдением.

– Этому мосту – 110 лет. Виадуки начали конструировать в начале 20 века. Уникальность в том, что это – железобетонная конструкция, - рассказал директор Екатеринбургской «Комсомолки» Алексей Двизов. – Ранее такие конструкции не применялись. Пять виадуков появились в этом районе и два – на территории Пермского края в Октябрьском районе.

Первый был в Рябиновке – его строили в 1914-1916 годы. Бутовый камень для фундамента и опор доставляли на баржах по реке Уфе с Михайловского завода.

Легенды гласят, что здесь погибало много местных строителей-крестьян. Охраны труда еще не было. С 1915 года мосты начали строить военнопленные немцы, венгры, австрийцы. Они достраивали его.

Идея виадуков появилась в связи с тем, что окрестные холмы достигают высоты 190 - 500 м над уровнем моря. Насыпь делать было невыгодно. И тогда инженеры рискнули на такую стройку. После успешного испытания первого моста появились и другие. Это было уникальным строительством для всей России.

Виадук в Рябиновке эксплуатируется частично. В 2014 году здесь построили параллельный ЖД-путь.

Путешественники могут доехать до него по координатам 56.552505° 57.711979°.

Мэр Красноуфимска Михаил Конев поздравил с газификацией дома семьи Шаяхметовых и Бусовиковых. Фото: пресс-служба ГАЗЭКС

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ

Красноуфимск с 37-тысячным населением растет и развивается, а значит газ здесь ждут в каждом новом частном доме. И ГАЗЭКС дополнил радостным событием наш поиск уральских легенд.

В комплексно-эксплуатационной службе АО «ГАЗЭКС» (на ул. Ленина, 1) красноуфимцы подают заявки на догазификацию. Программа предполагает бесплатное проведение газопроводов до границ земельных участков граждан. Здесь же жители могут подобрать для себя плиты, газовые котлы, приборы учета и другое необходимое оборудование. Цена газификации внутри домохозяйств - а по президенткой программе эти работы оплачивает собственник - колеблется от 150 до 200 тысяч рублей: все зависит от выбора подрядчика и газового оборудования. Впрочем, многие пользуются мерами соцподдержки – оформляют субсидии или используют областной маткапитал.

– Газифицировать предстоит много, – рассказал замначальника КЭС Сергей Яшков. – сети прокладываются подземным способом, поэтому в летний период работа идет интенсивнее, чем зимой, когда промерзает грунт. В этом году для подключения жителей планируется строительство порядка 45 километров газопроводов.

На ул. Коммунальной газовики подключили газ в двухэтажном частном доме на две семьи. Фото: пресс-служба ГАЗЭКС

В сопровождении Сергея Яшкова мы отправились в микрорайон Лесозавод на ул. Коммунальную, где газовики подключили к голубому топливу большой частный дом на двух хозяев.

К дому также подъехал мэр Красноуфимска Михаил Конев, чтобы поздравить семьи.

Отцы семейств Марат Шаяхметов и Максим Бусовиков, окруженные дочками-сыночками, радушно встретили нас.

– Подавали заявку на газификацию дома где-то полгода назад, и вот газ пришел, – радуется Максим Бусовиков.

– Раньше у нас был котел твердотопливный, – делится Мадина Шаяхметова. – На дрова и уголь в месяц уходило до 12 тысяч рублей, плюс электричество. Думаю, теперь платежи снизятся в три-четыре раза.

Глава города Михаил Конев рассказал, что всего по программе предстоит газифицировать более 2900 домовладений. Подано около 900 заявок на догазификацию, заключено более 800 договоров, а почти 200 семей уже получили голубое топливо и улучшили качество своей жизни.

Сейчас ГАЗЭКС приступил к реализации муниципального проекта строительства газовых сетей в одном из микрорайонов города, где предусматривается подключение почти 450 домовладений к газу.

Город создает все условия для современной жизни и при этом сохраняет ценное – историческую память.

До встреч, Красноуфимск! Мы отправляемся за новыми легендами Урала.