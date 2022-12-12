На елку можно нанести отпугивающие спреи Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Когда братья наши меньшие терзают красавицу-елочку и все ее сверкающее убранство, как долгожданную добычу, приятного в этом мало. Причем, как для хозяев, так и для питомцев. Чтобы праздники не обернулись головной болью, а прием в ветклинике не ударил по кошельку, «Комсомолка» собрала несколько полезных лайфхаков.

НОВЫЙ ГОД «НАОБОРОТ»

«Уж, лучше отказаться от елки, чем вот это все», - вздыхают некоторые владельцы кошек и собак. И очень зря. В интернете полно советов от бывалых. Поэтому празднику быть! Надо лишь подойти к оформлению елки с креативом. Один из вариантов - установить елку подальше от кота… например, на потолке. Умельцы крепят ее на крюк вместо люстры (электрическая сеть предварительно обесточивается, снимается люстра) либо мастерят специальные крепления в виде крестовины. Само собой елочку надо выбирать поменьше и полегче. Ведь наглые пушистые морды неплохо прыгают.

Искусственная елка - лучший выбор Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Еще вариант - сообразить пушистую елку на картине. Есть и бумажные и фетровые елки, которые можно клеить просто на стену, будто плакат. Такое новогоднее дерево вызовет недоумение у питомцев, и поднимет настроение вашим гостям.

ЕЛКА В КЛЕТКЕ

Посадить елку в клетку может быть неэстетичное решение, зато безопасное для ваших любимцев Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Метод попроще - изолировать друг от друга противоборствующие стороны. Елку в одну комнату, кота – в другую. «Ага, а потом все праздники слушать истошное мяуканье, потому что надо открыть дверь?» Скепсис кошатников в этом случае уместен. В итоге елка в клетке или за баррикадой из прозрачных панелей уже не кажется чем-то смешным. Минус такого способа в том, что снижается градус эстетического удовольствия. Красавицей-елкой все же хочется любоваться, а не защищать ее по периметру с вилами.

НА СТРАЖЕ МАНДАРИНЫ И ПЫЛЕСОС

На защиту можно вызвать рыцаря-пылесоса. А если усеять поле боя фольгой и двухсторонним скотчем, то еще больше вероятности, что котовраг капитулируется.

- Котики не любят, когда к их лапкам что-то прилипает и шелестит, - уверяет начальник ветеринарной станции Анастасия Грицфельд. – Отпугнуть их может и запах. Например, цитрусовых. Раскидайте вокруг елки кожуру от мандаринов. Опять не эстетично? На этот случай есть специальные отпугивающие спреи для животных. Они еще называются «Антивандальные спреи от порчи предметов и погрызов».

Пылесос или фольга под елкой не понравится вашему коту Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ГОРДАЯ, НО ЛЫСАЯ

Экстравагантно, но тоже имеет место быть. Вместо елки гирляндами можно нарядить все тот же пылесос, вешалку, или даже люстру. Не подходит? Тогда можно украсить только верхнюю часть елки. Или оставить от нее только макушку, если, конечно, рука не дрогнет сотворить с новогодним деревом такое непотребство.

Украшайте только верхнюю часть елки, чтобы животные не добрались до игрушек Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

МОЯ ПОЖЕВАННАЯ ГИРЛЯНДА

А теперь к более серьезным вещам. Перестаньте использовать мишуру и дождик. Их по понятным причинам из любимца придется в самом печальном случае удалять хирургически. Опасность представляют и электрические гирлянды. Животные легко могут их погрызть. Током их может и не ударит, но запутаться в многометровых проводах игривым кошкам - раз плюнуть.

- Спрячьте по возможности провода и выбирайте автономные варианты, работающие от батареек. Нанести на гирлянды масло цитрусовых или лаванды, чтобы запах отпугнул любимцев, - уточняет Анастасия Грицфельд.

ЛАПЫ ПРОЧЬ ОТ САЛАТИКОВ

Собака или кошка не утилизатор лишних кулинарных изысков. Шоколад может быть токсичными для питомца, а кожура от колбасы стать причиной кишечной непроходимости. - Еда со стола провоцирует аллергии, пищевые расстройства, - предупреждает эксперт Анастасия Грицфельд. - Если ваш любимец что-то съел – понаблюдайте за его состоянием. Когда кошка или собака стали вялыми, у них появилось расстройство ЖКТ, не медлите и обращайтесь к ветеринару.

Запах мандарин отпугнет животных от новогодних блюд Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Покормите «попрошаек» заранее, и закройте их в комнате, подальше от праздничного застолья.

НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ

Выгуливать собак следует заранее, до начала громыхания фейерверков. Наденьте на них вместо ошейника шлейку с функцией распределения нагрузки при рывке, проверьте надежность карабинов. Если собака и убежит, то нагрузка, не оставит травм на теле животного. Не забудьте прицепить бирку с адресом.

Возьмите из дома привычные лежанки и игрушки, если берете животных с собой в гости Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Если ваши животные принимают какие-либо препараты, позаботьтесь об их наличии заранее. Так как в праздничные дни магазины меняют свои часы работы.

ПРАВИЛЬНАЯ ЕЛКА

Откажитесь от натуральной елки в пользу искусственной.

Разместите елку в углу комнаты, подальше от хрупких предметов.

Утяжелите подставку для ели бутылками с водой или пакетами с крупой.

Поменяйте хрупкие шары на небьющиеся игрушки. Например, из дерева. Шары можно закрепить на елке строительными стяжками

Гирлянду повесьте под потолок, либо на верхних ветках.

Откажитесь от мишуры и советских дождиков.

Используйте отпугивающие спреи, либо эфирные масла с ароматом цитрусовых.

Купите любимцу новые игрушки – это отвлечет его от новогодней елочки.

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