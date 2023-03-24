Что было на месте недостроенной телебашни Екатеринбурга до того, как она появилась

Телебашни не стало в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас пейзаж, который открывается с Плотинки на южную часть города, кажется привычным. Вот белый купол цирка, вот медного цвета небоскреб, вот здание полпредства президента. А ведь всего пять лет назад эту панораму было сложно представить еще без одного объекта - недостроенной телебашни.

Ее снесли 24 марта 2018 года, и теперь на ее месте возводится Ледовая арена. Из-за того что башня простояла на своем месте почти треть века, многим казалось, будто она вечная и всегда там стояла. Но и до нее на той площадке хватало знаковых объектов. К пятой годовщине сноса вспоминаем, как менялся участок набережной, где однажды появилась и исчезла телебашня, и какие легенды связаны с ее историей.

По внутренним конструкциям, рискуя жизнью, можно было подняться до самой верхушки башни Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ ОСНОВАЛИ ТЕАТР

Если посмотреть на старые карты Екатеринбурга, то берег, на котором позже построят телебашню, стал попадать на схему города лишь в 1780-х. К тому моменту и сам город разросся, и крепостная стена, окружавшая его, раздвинула свои границы. Аккурат около того места, где будет построена башня, у берегов реки сходились два края этой стены. Другое занятное открытие - река Исеть - в тот момент сильно отличалась от того, какая она сейчас. И в том месте, где сейчас берег и где стояла башня, тогда в XVIII веке были… три зеленых острова.

Но прошли годы, город разросся, и три острова слились в единый берег. Как именно это произошло, историки пока сказать затрудняются. Скорее всего, это было следствие обширных строительных работ, которые проводились в городе. Так или иначе, на карте 1882 года этот участок уже не окраина, а почти самый центр города, в периметре Спасской и Монастырской улиц, а также Александровского проспекта (современная улица Декабристов. - Прим. ред.). Здесь стоят строения, помеченные на схеме цифрой «83», что означает «Театр Казанцева».

- Казанцевы были золотопромышленниками. Среди них бывали и градоначальники Екатеринбурга, - объясняет уральский краевед Татьяна Мосунова. - Следующее поколение Казанцевых, имея экономическую независимость, ушло в сферу искусства. Один стал драматургом, другой художником. И они открыли частный театр.

Усадьба Казанцевых находилась у Александровского проспекта. Это был комплекс из нескольких зданий, часть из которых и сейчас можно увидеть на улице Декабристов. В одном из зданий Казанцевы сделали сцену со зрительным залом на 300 мест. Это был первый общественный театр Екатеринбурга. Судя по старинной карте, он находился как раз где-то в том месте, где стояла телебашня, правда, ближе к современной улице Декабристов.

- Это был не коммерческий театр, а попытка говорить о серьезном искусстве. Для города этот театр имел большое значение - люди, которые имели деньги и обладали хорошим вкусом, пытались привить этот вкус и городу, - отмечает Татьяна Мосунова. - В 1903 году оба Казанцевых умерли. Театр унаследовала вдова одного из них.

Башня долгое время была излюбленным местом проведения досуга у молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ ПОЯВИЛИСЬ САДЫ

На картах 1910 года указано, что на этой площадке стала работать школа. А в советские годы на карте это место стали обозначать просто как «Сады». Лишь в 80-х власти города смогли придумать, как использовать эту территорию. Тогда как раз в регионе искали место, где бы построить новую телебашню, чтобы она покрывала сигналом весь Средний Урал.

- Сначала ее хотели построить на Московской горке, рядом с могилой Бажова, или на Метеогорке, - вспоминал Юрий Павлюк, работавший главным технологом «Свердловскгражданстроя» в 80-х. - Но расчеты показали, что для нее больше подойдет земля рядом с цирком. Там всего три метра наносного грунта из реки, а дальше идет базальтовая скала. На ней хоть небоскреб строй.

В высоту башня должна была достигать 361 метра. Ее братья-близнецы к тому моменту уже были построены в Таллине, Баку и Вильнюсе. Казалось, что и тут не будет проблем. Месяц за месяцем жители города видели, как за цирком растет большой бетонный гриб. Технология была такая: в огромную конструкцию в виде колокола заливали бетон, тот застывал и бетонная труба, которой и была башня, становилась чуть выше. Колокол затем поднимался еще на несколько метров по этой трубе, и в него вновь заливали бетон, наращивая башню метр за метром. Так продолжалось несколько лет. Вскоре с бетоном начались проблемы, а потом распался СССР, и проблемы начались уже с деньгами. В итоге строительство остановилось на отметке в 231,7 метра. Ее даже консервировать не стали. Так и стояла открытая всем ветрам, пока ее в итоге не решили снести.

Вид на телебашню незадолго до ее сноса Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕБАШНИ

Мало того, что гигантский бетонный недострой выглядел жутковато из-за покореженной лестницы, поднимавшейся по внешней стороне, из-за зияющих круглых иллюминаторов, сквозь которые виднелось нутро… Так еще и сама история ее жизни связана со многими трагическими событиями.

Долгое время городской молодежи никто не мешал забираться на башню - сделать это было легко по конструкциям внутри ствола, тянувшимся до самого верха. По разным оценкам, поднимаясь таким образом наверх, погибло около 30 - 40 человек. Они просто срывались и разбивались. Неудивительно, что некоторые называли телебашню «Башней смерти», а в Интернете стали появляться пугающие легенды о ней.

Вид изнутри башни на ее вершину Фото: Алексей БУЛАТОВ

По одной из них, иногда на самой верхней площадке башни можно было увидеть темный силуэт. Будто какой-то человек стоял там и курил. Причем замечать его стали тогда, когда доступ наверх для посторонних был уже закрыт, и подняться наверх было невозможно. Кто это был? По распространенной теории, это был призрак молодого человека, погибшего на башне еще в 90-е.

Не менее жуткая легенда гласила о том, что у башни будто бы есть своя воля. Построенная в самом центре города, она долгие годы буквально приковывала к себе взгляды людей и будто бы звала их к себе. Среди тех, кто хоть раз забирался на нее, наверняка найдутся и те, кто не сможет толком объяснить, зачем он это сделал, - просто однажды в голове стала зудеть мысль о том, что на телебашню надо забраться. Будто манило их что-то. Грустная сторона этой легенды в том, что не каждому башня позволяла подняться на самый верх - жизни некоторых людей она забирала.

Но помимо легенд, было у башни и одно реальное странное явление. Когда шел дождь, башня всегда становилась мокрой лишь наполовину. От основания и до вершины по ней будто проводили границу - с одной стороны она оставалась сухой, а с другой - темной от влаги. Физики, правда, вам, скорее всего, объяснят, что с мистикой это не связано - просто сильный ветер сгонял всю влагу на одну половину. Но много ли вы видели других башен, мокрых лишь наполовину?

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