Когда начнется весенняя охота в Свердловской области и как получить на нее разрешение

В Свердловской области охота разрешена только в строго определенных местах, заповедники охраняются государством. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начался приём заявлений на выдачу разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях, сообщает департамент информполитики региона. Как получить разрешение и в какие сроки можно будет охотиться объяснили в департаменте по охраны, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Весенняя охота-2023 в Свердловской области: сроки охоты на разную дичь, как оформить разрешение на охоту

Весенняя охота-2023 в Свердловской области: как получить разрешение

Выдачей всех документов занимается региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Само разрешение получают не ранее, чем за 45 дней до начала срока весенней охоты.

Заявление с просьбой получить разрешение на охоту, нужно передать сотрудникам МФЦ, департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Также можно подать заявление через Единый портал государственных услуг.

Для получения разрешения необходим охотничий билет единого федерального образца

Весенняя охота-2023 в Свердловской области: сроки охоты

Регион поделен на две зоны с учетом природно-климатических факторов.

Водоплавающая дичь: в южных районах разрешено охотиться с 25 апреля по 4 мая 2023 года, в северных районах – с 5 по 14 мая 2023 года

Боровая пернатая дичь (вальдшнеп, самцы глухаря и тетерева): в южных районах охотиться будут с 24 апреля по 3 мая 2023 года, в северных районах – с 4 по 13 мая 2023 года

Охота на селезней с использованием живых подсадных уток: по всей территории региона с 25 апреля по 25 мая 2023 года

Весенняя охота-2023 в Свердловской области: на кого охотиться нельзя

Даже в период охоты запрещается охотиться на птиц, которые занесены в Красную книгу. Среди них:

Лебедь

Большой кроншнеп

Обыкновенный турпан

Охотникам, нарушившим запрет, грозит уголовная ответственность.