«Клювик был в крови»: в Висимском заповеднике спасают сову Гарри Поттера

Сову нашли в селе. Фото: Михаил Шершнев

В Висимском заповеднике на Урале спасают сову. Птицу, как две капли воды похожую на сову волшебника Гарри Поттера, нашли жители села Тюльгаш. У нее был травмирован клюв. Поэтому сову решили отправить на лечение в Екатеринбург. Кличку ей дали соответствующую – Небукля. (Букля, так звали птицу Гарри Поттера - Прим. Ред.)

- Для дикой птицы не характерно подходить так близко к людям. Надежда Охотина из села Тюльгаш обратилась к нескольким учреждениям за помощью. Но только в Екатеринбурге была возможность показать сову ветеринару-орнитологу, - рассказывает заместитель директора Висимского заповедника Александра Хлопотова.

Сова сейчас на реабилитации. Фото: Михаил Шершнев

Сейчас Небукля находится в ветеринарной клинике на стационаре в Екатеринбурге. Ей предстоит довольно долгая терапия.

- Есть надежда, что сова будет выпущена на природу, потому что у птицы нет травм несовместимых с полетом. После того, как терапия будет закончена, мы будем помогать ей реабилитироваться, - уточняет Александра.

Слабость уральской Небукли объяснили многими внутренними заболеваниями. Сова вышла к людям, потому что больше не могла бороться за свою жизнь, но сейчас ей ничего не угрожает.

Есть шансы выпустить птицу на волю. Фото: Степанищева А.

- У нее обнаружили серьезное заболевание ЖКТ и бактериальную инфекцию. В первый же день у нее взяли анализы на наличие опасных для людей заболеваний, но их не нашли, - рассказывают в Висимском заповеднике.

Содержание в стационаре – платное. Неравнодушные жители вблизи заповедника откликнулись и уже более 30 человек скинулись на ее лечение. Сейчас сбор средств снова открыт. Если вы тоже хотите помочь Небукле, вы можете вступить в официальную группу Висимского заповедника во «ВКонтакте».