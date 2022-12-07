Найдены гильзы и кастет. Фото: читатель «КП»

В свердловском главке полиции раскрыли детали массовой перестрелки на ВИЗе. Все началось с разборок двух коммерсантов, которые не поделили место для киоска, в котором продавались фейерверки.

- В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия. Это гражданин 2003 года рождения по имени Никита, - сообщил официальный представитель главка Валерий Горелых. - Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сыщики уголовного розыска задержали двух человек, сейчас с ними работают на предмет причастности к произошедшему ЧП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: читатель «КП»

На месте перестрелки работают сотрудники уголовного розыска. На месте преступления найдены гильзы, кастеты и магазин для патронов от пистолета. На данный момент возможно возбуждение уголовного дела по статье «Хулиганство» или «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фото: читатель «КП»

- Оперуполномоченные анализируют видеозаписи, устанавливают личности всех участников инцидента. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст.213 или 115 ч.2 УК РФ. Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм, - добавил полковник Горелых.