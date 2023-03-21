«Возможно, в пропаже замешан супруг»: в Ревде третьи сутки ищут мать троих детей

Ирина Раджабова пропала 18 марта. Фото: волонтерская организация "Ревдинские волки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде пропала мать троих детей. 31-летняя Ирина Раджабова еще 18 марта ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Заявление о пропаже ее супруг написал только 21 марта около 16:00 вечера.

С МУЖЕМ ОТНОШЕНИЯ БЫЛИ НАТЯНУТЫЕ

Как рассказывают в волонтерской организации «Ревдинские волки», предположительно, многодетная мать могла уехать в соседний Дегтярск.

- Ведем мероприятия по знакомым и друзьям, думаем, что она в городе Дегтярск, уже ранее уходила из дома. Родственников у нее там нет, - уточняют волонтеры.

А знакомые женщины напротив уверены – просто так уйти из дома Ирина не могла как минимум из-за детей. Самому младшему ребенку около трех лет, а старшая девочка учится в третьем классе.

Знакомая пропавшей матери рассказала, что Ирина официально нигде не работала, летом подрабатывала на рынке, продавая зелень. Ее муж, уроженец из Средней Азии, работает водителем.

- Отношения у них натянутые были в последнее время. Вместе они уже очень много лет, больше десяти точно. Как именно познакомились не знаю, мы начали общаться, когда пара уже вместе была. Знаю, что он уезжал к себе на родину, там женился, хотя здесь у Ирины уже было двое детей, но она его приняла обратно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» знакомая пропавшей Анастасия. - Они вообще вместе выпивали. Он на нее руку поднимал. На рынок могла прийти с синяками. Поэтому я не верю, что она просто так могла уйти из дома. Либо она из-за него ушла, либо он, возможно замешан в ее пропаже.

В семье сейчас трое детей. Фото: волонтерская организация "Ревдинские волки"

УЖЕ УХОДИЛА В «ВОЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ»

Когда родные женщины начали бить тревогу, ее муж разослал всем знакомым сообщение о том, что догадывается, где может находится Ирина. Мужчина даже написал адрес дома, куда могла уехать его жена.

- Он попросил проверить этот дом общих друзей, при этом сам на место не выехал, - уточняет «КП-Екатеринбург» подруга пропавшей.

Для Ирины это уже не первый самовольный уход из дома.

- Семья, о которой идет речь, проживает в частном секторе. Накануне, когда супруг был на работе, его спутница жизни была в гостях у знакомых через дорогу от собственного дома. Ирина проводила время совместно с соседской супружеской парой. Вечером она вернулась домой, а через некоторое время вновь отправилась в ту же компанию, - рассказывает официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, о том, что женщина «загостилась» у соседей ее супруг узнал от старшей дочери.

- Когда глава семьи решил забрать ее от соседей, ни на звонки, ни на стук в дверь ему никто не открыл, - продолжает официальный представитель полицейского главка. - Муж, зная, что жена и ранее уходила на несколько дней в «вольное плавание» с последующем возвращением, уложил детей спать, а утром встретился с соседом, который рассказал, что Ирина приходила к ним во второй раз, но они ее не пустили, сославшись на то, что якобы устал злоупотреблять.

Полицейские также выяснили, что перед пропажей Ирина заняла денег у соседа, чтобы сесть на маршрутку и поехать к знакомой на улицу Чайковского. Однако у подруги ее не оказалось. В настоящий момент поиски Раджабовой продолжаются.