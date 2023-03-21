В Свердловской области на объекты благоустройства потратят 1,6 миллиарда рублей

Скверы, парки и дворы благоустраивают по всей области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В населенных пунктах Свердловской области в прошлом году на формирование комфортной городской среды потратили больше 2, 9 миллиарда рублей. Деньги выделили из федерального и областного бюджетов. Огромная сумма даже для такого большого региона, как Средний Урал. «Комсомолка» разбиралась, на что пошли эти деньги.

МОСКВА ДАЕТ ДОБРО И ДЕНЬГИ

Деньги по государственной программе выделяются на благоустройство дворов многоквартирных домов и общественных территорий, а также на капитальный ремонт домов, включая объекты культурного наследия.

В плане на 2022 год было заявлено 58 объектов для благоустройства, включая 14 дворов и 44 общественных территории. Все запланированные работы на всех объектах выполнены в полном объеме на сумму в 1,8 миллиарда рублей. Еще 60 объектов благоустроили за счет привлечения внебюджетных средств.

В этом году планку по благоустройству объектов региональные власти решили не снижать. В планах – благоустроить 58 объектов, включая 45 общественных и 13 дворовых территории на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей.

Хорошее финансирование позволяет региону каждый год принимать участие и побеждать во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Итог участия – получение федеральных грантов на благоустройство общественных территорий.

К примеру, к концу 2022 года в населенных пунктах Свердловской области открыли 12 объектов, на которые потрачено 800 миллионов рублей. В этом году завершится благоустройство на пяти объектах – победителях Всероссийского конкурса. Речь идет об объектах в Полевском городском округе, Краснотурьинске, Невьянском городском округе, Верхней Туре и в городе Лесном. На эти объекты из федерального бюджета выделили 350 миллионов рублей.

Большую часть средств на благоустройство территорий дает Москва Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ

Также Свердловска область получила девять федеральных грантов Всероссийского конкурса на общую сумму в 806 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство объектов в Асбестовском ГО, Березовском ГО, Ревде, Заречном, Кировградском ГО, Туринском ГО, Верхней Пышме, Каменск-Уральском ГО и Сысерстком ГО. Работы проведут в 2023 и 2024 годах.

Жители Свердловской области, кстати, с каждым годом все активнее включаются в процесс голосования за объекты благоустройства. И речь не только про «битвы районов» в крупных городах - в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле или Каменске-Уральске.

Люди голосуют повсеместно. Вот несколько цифр: по итогам прошлого года вовлеченность жителей населенных пунктов, где представлены на голосование объекты для благоустройства, составила 53,13%. Это на 12,5% больше, чем годов ранее. Таким образом, проголосовали 1,4 миллиона человек.

СПИСОК ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ БЛАГОУСТРОЯТ В 2023 ГОДУ

Екатеринбург – Преображенский парк в Академическом районе, вторая очередь

Нижний Тагил – сквер «Нижне-Выйский» по улице Верхняя Черепанова

Каменск-Уральский – территория берега Исети до улицы Набережная

Сысерть – Парк и аллея завода Уралгидромаш

Арамиль – набережная Исети в районе памятника Шинели

Березовский – прилегающая к Шиловскому пруду территория в Шиловском парке

Верхняя Пышма – сквер в границах улицы Уральских рабочих и Успенского проспекта

Дегтярск – территория «Старого пруда»

Камышлов – площадка по улице Энгельса у Покровского собора

Карпинск – парк Угольщиков с площадью имени Вахрушева, четвертый этап

Качканар – Аллея спорта в 8 микрорайоне от Дома быта до стадиона «Горняк», третий этап

Кировград – общественная территория по улице Свердлова

Краснотурьинск – территория у детского клуба «Рябинушка»

Красноуральск – «Сквер отдыха»

Красноуфимск – Привокзальная площадь и скорее по улице Станционная

Первоуральск – Парк ДК имени Ленина у здания №1 по улице Театральная

Полевской – городской парк по улице Коммунистическая

Ревда – площадь и парк Победы

Реж – общественная территория парка «Талицкий»

Всего благоустроят 58 территорий. Полный список – смотрите на сайте 66.gorodsreda.ru