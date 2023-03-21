Под Екатеринбургом сгорел приют вместе с питомцами

Фото пожара в приюте "Надин Ковчег". Фото: группа "Надин Ковчег" во "Вконтакте"

В поселке Садовый под Екатеринбургом в ночь на 21 марта сгорел приют для животных «Надин Ковчег». Огонь распространился слишком быстро, поэтому большую часть питомцев спасти не удалось. Причины пожара, как говорят в приюте, на данный момент еще неизвестны.

- Мы пока не знаем, что стало причиной ЧП, но предполагаем, что дело в проводке, дознавателей еще не было, - рассказывает «КП-Екатеринбург» основательница приюта Надежда Красулина.

Всего в приюте находились около ста собак и десять кошек. Пожар уничтожил пять вольеров, все собаки, которые на момент трагедии были в них закрыты, погибли. Спастись смогли лишь немногие животные, которые находились около вольеров во дворе. Они сумели убежать. Кроме того, пострадали и коты.

- У нас стояли три бытовки: в одной жила я, в другой котики, а в третьей стояли продукты и газовые плиты, я там готовила каши животным. Котики погибли все, - уточняет Надежда Красулина.

Выжили собаки, которые не были закрыты в вольерах. Фото: группа "Надин Ковчег" во "Вконтакте"

Сейчас руководство приюта «Надин Ковчег» ищет место, где разместись уцелевших питомцев. Без финансовой помощи им не обойтись.

- Нам нужны будки: мало ли дождь, заморозки, погода нестабильная. Нужны медикаменты, которые помогут вылечить ожоги у животных, - говорит основательница приюта.

Также нужны строительные материалы, большие мешки, сухие корма для собак, пледы. Волонтерам, которые помогут убирать последствия в «Надином Ковчеге» тоже будут рады. Связаться с приютом можно через группу во «Вконтакте», где указаны номера телефонов.