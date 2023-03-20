Виды "бархатных тяг" на "Авито" в Екатеринбурге. Фото: объявления на "Авито"

Предприимчивые шутники из Екатеринбурга отправились на сервис объявлений «Авито» и начали активно продавать эксклюзивные «подкрадули» и «бархатные тяги» - обувь, которую высмеивают на просторах Сети.

Описание каждой пары обуви не может не вызвать улыбку. Встречаются экземпляры, в которых умудрился ходить сам Шрек, главный персонаж одноименного мультфильма.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ МЕМ

Слово «подкрадули» стали употреблять еще в начале нулевых. Оно действительно не новое и всегда обозначало мужскую обувь с длинным и острым носом. Есть теория о том, что виноват в появлении такого слова английский язык: слово «кроссовки» в переводе будет как sneakers, от слова sneak, которое переводится как «красться».

В феврале и марте 2023 года слово резко набрало популярность в связи с тем, что пользователи соцсети TikTok стали массово снимать видеоподборки с нелепой обувью, употребляя это слово.

Примерно в то же самое время в социальных сетях завирусилось словосочетание «тяги бархатные». Эта фраза означает то же самое - неудобную и смешную обувь. Но происхождение совершенно другое. В соцсетях появилась запись отдельного голосового сообщения из мессенджера, в котором его автор восхищается «бархатными тягами».

- Такие бархатные тяги, ребята! Кефтеме (кайф. - Прим. ред.)! Добрый приходишь, пацаны, добренький. И не хочется ругаться, хочется просто сказать «мяу», - говорится в аудио.

Ряд пользователей были уверены, что автор сообщения в момент записи курил кальян, поэтому и тяги стали бархатными. В итоге фраза даже затмила «подкрадули», став более известной версией мема с несуразной обувью.

УРАЛЬСКИЕ «ТЯГИ БАРХАТНЫЕ» И «ПОДКРАДУЛИ»

На сервисе «Авито» теперь масса продавцов из Екатеринбурга, которые продают самые разные «бархатные тяги» и «подкрадули».

Часть объявлений сделаны лишь ради шутки. Например, есть объявление о продаже вычурных женских сапог с очень длинным носом, а описание к ним в точности повторяет текст аудиосообщения из мессенджера. За эти «тяги» просят 69 миллионов рублей!

Объявление о продаже "бархатных тяг" за 69 миллионов. Фото: объявление на "Авито"

В другом объявлении, которое судя по фото, разместили подростки, продаются уже реальные кроссовки за один миллион рублей.

- «Тяги бархатные». В отличном состоянии. Когда-то их носил сам дядя Шрек. Продаю под видом не битые не крашенные. Отрываю от сердца именно для тебя, «тяги бархатные». Были в использовании два года, - пишет автор объявления.

"Бархатные тяги", которые носил Шрек. Фото: объявление на "Авито"

Кожаные ботинки в Екатеринбурге тоже продают под видом «бархатных тяг», их оценивают в пять тысяч рублей. Сказано, что сделаны в Италии и достались по наследству.

Кожаные ботинки из Италии. Фото: объявление на "Авито"

Интересно, что теперь те, кто хотят продать свои фирменные кроссовки популярных спортивных брендов, тоже пишут, что это не кроссовки, а именно «тяги», но наценку не делают.

Под видом «подкрадуль» чаще продают женские сапоги, но есть экземпляры специально для ковбоев: замшевые, шнурованные ботинки.

- «Подкрадули бархатные тяги». Самое лучшее производство с запада, будешь крутым ковбоем, - говорит продавец.

Подкрадули для ковбоев в Екатеринбурге. Фото: объявление на "Авито"

Для этой пары указан и размер обуви, и вполне приемлемая цена – всего одна тысяча рублей. Другой предприниматель из Екатеринбурга утверждает, что продает оригинальные кроссовки Adidas, сделанные в Германии. Для привлечения внимания использует самые разные вариации слова «подкрадуль».

- Кроссовки Adidas, флексовые, хайповые дутыши, крокодули, топатули, скороходы, «бархатные тяги», «подкрадули», - пишет продавец в объявлении.

Всего же в Екатеринбурге сейчас продают около 22 пар «бархатных тяг», а «подкрадуль» больше, из-за того, что часть объявлений о продаже сапог «Авито» выдает при таком запросе. «Бархатные тяги» начали искать и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.