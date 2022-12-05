«Коммунальщики молчали»: жители новостройки на Уктусе замерзают без отопления и горячей воды

4 декабря в доме пропали горячая вода и отопление
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге жители высотки на Уктусе замерзают больше суток. Днем 4 декабря в доме по адресу Рощинская 46/2 пропали горячая вода и отопление.
Причина оказалась в работе котельной, которая была остановлена из-за сбоя. Жильцы жалуются не только на холод, но и на то, что управляющая компания «Рощинская» не торопится решать проблему.
- Отопление и воду отключили примерно в 16:30-17:00, я об этом узнала из общедомового чата. На звонки в управляющей компании отвечают не всем, а тех, кто дозвонился, «кормят завтраками». Сначала говорили, что проблема в котельной, но в энергосбытовой компании говорят, что никакой аварии на объекте не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница новостройки.
Все это время жильцы дома спасаются обогревателями и чаем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница рассказывает, что управляющая компания не сразу передала сведения о нарушении в работе котельной в энергосбытовую компанию, чтобы та смогла решить проблему.
В итоге устранять последствия сбоя специалисты начали только днем в понедельник. Все это время жильцы дома спасаются обогревателями и чаем.
вся проблема в сбое, который произошел в котельной ночью на 4 декабря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Я собиралась выписываться с больничного, но заболела снова. В свитере, штанах, носках и тапках могу сказать, что более-менее тепло. И то, при том, что я сижу у печки, - рассказывает владелица квартиры на Рощинской.
В управляющей компании "КП-Екатеринбург" уточнили, что работы проводятся свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» с 14:00 до 20:00 вечера.
Вместо горячей воды бежит ледяная
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В «ЭнергосбыТ Плюс» сообщают, что вся проблема в сбое, который произошел в котельной ночью на 4 декабря. Ночью отключили электроэнергию, а затем случился сбой в оборудовании.
- Сегодня утром приступили к ремонту, на период ремонта горячая вода и отопление подается с обратного трубопровода. То есть, мы не совсем отключили, а снизили параметры, опустив температуру воды, - рассказали «КП-Екатеринбург» в энергосбытовой компании.