«Коммунальщики молчали»: жители новостройки на Уктусе замерзают без отопления и горячей воды

4 декабря в доме пропали горячая вода и отопление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители высотки на Уктусе замерзают больше суток. Днем 4 декабря в доме по адресу Рощинская 46/2 пропали горячая вода и отопление.

Причина оказалась в работе котельной, которая была остановлена из-за сбоя. Жильцы жалуются не только на холод, но и на то, что управляющая компания «Рощинская» не торопится решать проблему.

- Отопление и воду отключили примерно в 16:30-17:00, я об этом узнала из общедомового чата. На звонки в управляющей компании отвечают не всем, а тех, кто дозвонился, «кормят завтраками». Сначала говорили, что проблема в котельной, но в энергосбытовой компании говорят, что никакой аварии на объекте не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница новостройки.

Все это время жильцы дома спасаются обогревателями и чаем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница рассказывает, что управляющая компания не сразу передала сведения о нарушении в работе котельной в энергосбытовую компанию, чтобы та смогла решить проблему.

В итоге устранять последствия сбоя специалисты начали только днем в понедельник. Все это время жильцы дома спасаются обогревателями и чаем.

вся проблема в сбое, который произошел в котельной ночью на 4 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я собиралась выписываться с больничного, но заболела снова. В свитере, штанах, носках и тапках могу сказать, что более-менее тепло. И то, при том, что я сижу у печки, - рассказывает владелица квартиры на Рощинской.

В управляющей компании "КП-Екатеринбург" уточнили, что работы проводятся свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» с 14:00 до 20:00 вечера.

Вместо горячей воды бежит ледяная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «ЭнергосбыТ Плюс» сообщают, что вся проблема в сбое, который произошел в котельной ночью на 4 декабря. Ночью отключили электроэнергию, а затем случился сбой в оборудовании.

- Сегодня утром приступили к ремонту, на период ремонта горячая вода и отопление подается с обратного трубопровода. То есть, мы не совсем отключили, а снизили параметры, опустив температуру воды, - рассказали «КП-Екатеринбург» в энергосбытовой компании.