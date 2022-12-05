«Возомнил себя знахарем»: жителей Ревды терроризирует колдун-хулиган

Жители находят ножи и продукты. Фото: "Ревдинский рабочий во "Вконтакте"

В Ревде жителей одного из районов терроризирует местный колдун. Люди периодически находят странные вещи: целые упаковки яиц, кучи разбросанных ножей в лесу возле Кабалинских родников. На огороде одна из горожанок обнаружила труп кошки, а рядом – разбитое зеркало.

Жители подозревают, что это проделки местного колдуна: мужчина 55-ти лет возомнил себя знахарем. Именно он, по мнению горожан, разбрасывает ножи, бананы, зеркала и бутылки подсолнечного масла в лесу за медучилищем в Ревде.

- Мы ходим в детский сад неподалеку. С сентября периодически вот такие находки попадаются по утрам, вечером их уже нет, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Анастасия.

Другой очевидец рассказывает, что все эти странные разные вещи находят в районе.

- Цветы, ножи, фрукты, алкогольные напитки - больше походит на поминки. Но почему это происходит в этом районе, у меня нет предположений, - делится с «КП-Екатеринбург» житель Ревды Роман.

Чаще всего находят ножи. Фото: местная жительница Татьяна на странице во "Вконтакте"

Информация о странных находках стала распространяться в социальных сетях. В комментариях люди массово выкладывают фото с подобными вещами: бутылка виски рядом с рассыпанной солью, различные продукты, но почти всегда фигурируют ножи и зеркала, иногда разбитые.

Мнения сходились в одном: либо кто-то занимается магическими ритуалами, либо у пожилого человека проблемы с психикой. Одна местная жительница сообщила, что это дело рук старика, считающего себя магом.

- Есть один у нас в городе. Он позиционирует себя как знахарь и лекарь. Окучивает частный сектор. В старой части на нескольких домах с его лёгкой руки висят осколки зеркал, чтобы порчу отгонять. У себя на участке я находила перекинутый пакет с дохлой кошкой и зеркалом битым. И ему верят. Битюг такой лет 55, на нем пахать нужно, а он в битву экстрасенсов играет, - делится мнением на странице во «Вконтакте» одна из очевидцев.

Полиция Ревды даже начала патрулировать «заколдованный» участок. Полицейские просят всех, кто замечал подобные следы ритуалов, рассказать все органам внутренних дел по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61.

- Руководством отдела полиции Ревды поставлена задача дежурным нарядам осуществлять патрулирования вблизи лесопарковой зоны, где были обнаружены подозрительные находки. Сыщики проверяют на причастность к инциденту склонных к такого рода поступкам, - уточняет глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.