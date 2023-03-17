Снег в регионе стремительно тает из-за резкого потепления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на предстоящие выходные обнадеживает. Пятница, 17 марта, станет одним из самых теплых дней месяца по всему региону, а последующие субботние дождь со снегом сменятся солнечным воскресением.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 17 по 19 марта 2023 года

По информации Уральского управления гидрометцентра, температура при незначительной облачности повысится и будет составлять в регионе от +4 до +9 градусов по Цельсию.

- Пятница может стать одним из самых теплых дней нынешнего марта для южной части Свердловской области. Адвекция тепла на юг региона достигнет максимума. Дневная температура здесь ожидается выше +10 градусов, - добавляет автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», метеоролог Алексей Пулин.

По его оценкам, в целом в Свердловской области 17 марта будет от +5 до +10, на крайнем севере – от +2 до +4, на юге от +11 до +13 градусов по Цельсию. 17 марта в Екатеринбурге погода также будет весенней: днем до +9 - +11 градусов и юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду.

Затем в регионе слегка похолодает и придут осадки – в субботу 18 марта 2023 года в Екатеринбурге ожидаются дождь со снегом и до +1 градуса по Цельсию.

По прогнозу погоды 19 марта в Екатеринбурге ночью ожидается до -8, днем – всего 0 градусов, но солнце и отсутствие дождя и снега. В ночь на 20 марта в Свердловской области ожидается от -4 до -9 градусов, днем 20 марта от -3 градусов до +2 градусов по Цельсию.