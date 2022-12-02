«Пинком в живот припечатал к стене»: на Урале жестоко избили зоозащитницу, которая спасала щенка

У зоозащитницы зафиксировали побои. Фото: Ольга Новоселова

В Березовском зоозащитница пыталась спасти избитого щенка, но в итоге ее избили саму. Ольга Новоселова известна в родном городе как общественный инспектор Росприроднадзора. К ней за помощью обратилась женщина, которая утверждала, что ее сосед избивает щенка лайки.

- Я – инспектор Росприроднадзора по обращению с животными, в единичном лице. Все тревожные звонки поступают мне, но я не получаю за это денег. В этот раз мне позвонила женщина, говорила, что щенка убивают, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ольга Новоселова.

После звонка Ольга была на месте уж через 10 минут. Дверь в квартиру дебошир открыл сразу, разговор начал с крика. При этом, он в квартире был не один: за ним стояла женщина.

Ольга известна как инспектор по делам животных. Фото: Ольга Новоселова

- Он орал, что собаку сейчас вообще убьет, потому что она порвала ему штанину. После чего закрыл дверь, но через секунду открыл и набросился на меня. Пинком в живот он меня припечатал к стене, - уточняет зоозащитница.

После первого пинка Ольга пыталась убежать, но мужчина погнался за ней прямо в домашних тапочках и продолжил наносить удары. Максимум, что ей удалось сделать – сгруппироваться, чтобы удары не были очень болезненными.

- Я очень громко, на весь подъезд кричала «Спасите! Убивают», но никто из жильцов на помощь не вышел. На лестничной площадке была только та бабушка, которая попросила меня приехать. В какой-то момент он начал замахиваться на нее, но потом продолжил пинать меня до дверей, - делится с «КП-Екатеринбург» пострадавшая.

Зоозащитница выбежала из подъезда и разрыдалась в машине, сразу вызвав полицию. Наряд приехал быстро, дебошира и живодера арестовали, но результата это не дало.

- В своих показаниях он признался, что бил щенка из-за того, что он «написил в детской комнате». Из-за того, что хозяин начал его бить, щенок укусил его за руку. Хозяин разозлился, в показаниях написал, что «бил собаку не более пяти минут». За пять минут щенка можно убить 10 раз, - говорит Ольга.

Нападавший набросился на зоозащитницу в подъезде. Фото: Ольга Новоселова

При этом, нападавший в отделении полиции полностью отрицает тот факт, что он избил Ольгу. Она уверена, что мужчина был под наркотическим опьянением. Его поведение не было адекватным, но запаха алкоголя волонтер не почувствовала.

Уже в районе трех часов ночи Ольга вернулась в полицию из больницы, где ей предоставили справку о побоях. У Ольги врачи зафиксировали ушиб грудной клетки, левого бедра, левого плеча, передней брюшной стенки. (Документ имеется в распоряжении редакции - Прим. Ред.) Забрать и осмотреть собаку из дома живодера ей пока не удалось, о состоянии щенка ей ничего неизвестно.

В полиции уточнили, что по данному инциденту проводится проверка.