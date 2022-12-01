Рассказываем, куда бежать в Екатеринбурге, если хоть раз был секс без презерватива

В мобильном пункте тест на ВИЧ можно сдать анонимно и бесплатно. Фото: E1

Секс без презерватива, даже если он был всего один раз, — повод сдать тест на ВИЧ. В Свердловской области больше 60 тысяч человек живут с положительным статусом, большинство из них заразились половым путем.

В Екатеринбурге сдать тест на ВИЧ можно двумя способами: классическое лабораторное обследование и экспресс-тест. Оба метода точные, но при лабораторном тестировании нужно предъявить документ, то есть тест не будет анонимным. Но результат обследования никогда не передается третьим лицам. На руки пациенту выдают справку с официальным результатом. Кровь берут из вены, а результат готовится в течение трех-пяти рабочих дней.

Лабораторное тестирование можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в Областном центре СПИДа на улице Ясной, 46 по будням с 09:00 до 15:00. Кроме того, лаборатории есть в любой коммерческой клинике, но там обследование будет платным.

Экспресс-тест готовится всего десять минут. Медик берет пару капель крови из пальца, используя одноразовые материалы, и сообщает результат устно. Такое тестирование проводят в мобильных пунктах, оно всегда анонимное. Пункты работают по средам и пятницам в разных районах Екатеринбурга. Не нужно записываться в мобильные пункты заранее или ждать в очереди. Там принимают пациентов с 17:00 до 22:00.

Таким образом, свой ВИЧ-статус можно узнать уже через десять минут после сдачи крови. Тесты в мобильных пунктах точные и не уступают лабораторным. Анализ позволяет определить ВИЧ на самой ранней стадии — уже спустя месяц после рискованного сближения с носителем. При этом тестирование полностью бесплатное и анонимное.

Тестирование на ВИЧ можно пройти анонимно и бесплатно. Карта: E1

Публикуем адреса и даты работы мобильных пунктов:

2 декабря: у ТЦ «Сити-центр», Ленина, 50;

7 декабря: станция метро «Уралмаш», выход к загсу;

9 декабря: у ТЦ «Кировский» на Сиреневом бульваре, 2;

14 декабря: станция метро «Площадь 1905 года», на углу Банковского и Театрального переулков;

16 декабря: на Крауля, 65;

21 декабря: у ТЦ «Мегаполис», 8 Марта, 149;

23 декабря: у ТЦ «Академический», Краснолесья, 133;

28 декабря: на площади у железнодорожного вокзала.

Также экспресс-тест на ВИЧ можно сдать по будням с 09:00 до 18:00 в Областном центре СПИДа на улице Ясной, 46, кабинет 143.

В Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом вы можете пройти тестирование на ВИЧ, проконсультироваться с инфекционистами и начать лечение ВИЧ-инфекции. Всё бесплатно и конфиденциально. Приходите по адресу: Екатеринбург, улица Ясная, 46. Предварительно можно уточнить информацию в регистратуре по номеру +7 (343) 222-22-90 или обратиться за помощью по телефону доверия +7 (343) 310-00-31 по будням с 09:00 до 20:00.