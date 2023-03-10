Когда стартует запись в первые классы в Екатеринбурге в 2023 году

Записать ребенка в понравившуюся школу можно с 1 апреля по 30 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева рассказала в интервью «КП-Екатеринбург», когда начинается запись детей в первый класс в 2023 году. В школах подготовлено 24 600 мест для первоклассников осенью 2023 года.

Запись в школу в Екатеринбурге в 2023 году: как, когда, какая школа по адресу и какие документы нужны

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: когда

Запись в школу в Екатеринбурге для родителей первоклассников начнется ровно в полночь 1 апреля, как и в прошлом году.

- В этом году все районы будут, с нуля часов 1 апреля запись открыта. Прошлый год показал, что разносить по времени не надо, - отметила Екатерина Сибирцева.

Напомним, год назад для жителей Академического, Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов была открыта запись в 00:00 1 апреля. С 6:00 запись открывали для Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 07:00 — для Железнодорожного и Октябрьского районов.

В 2023 году старт будет дан в одно и то же время: в 00:00 1 апреля.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: какие сроки

Первый этап – это запись детей в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. Он будет продолжаться с 1 апреля по 30 июня 2023 года.

Второй этап – запись детей в школы, к которым они не прикреплены по прописке. Принимают в первые классы при условии, что в школах остались свободные места после первого этапа. Он пройдет с 6 июля по 5 сентября 2023 года.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: какая школа по адресу

Постановление №493 от 02.03.2023 от главы Екатеринбурга Алексея Орлова закрепляет муниципальные общеобразовательные организации за территориями города.

В зависимости от численности района, размера улиц и школ горожанам предлагается от одной до семи школ для будущих первоклашек.

Чтобы увидеть список школ, в таблице, прикрепленной к постановлению, нужно найти улицу и номер дома, в котором вы зарегистрированы. В столбце напротив будут указаны номера общеобразовательных учреждений, к которым прикреплен по прописке ваш дом.

Таблицу можно найти в постановлении по школам, прикрепленным к ребенку по прописке.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: кто имеет первоочередное и преимущественное право на зачисление в школу

Преимущественное право есть у детей, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в выбранной школе. К этой же категории относятся дети, которые проживают в одной семье и имеют общее место жительства.

Первоочередное право есть у:

детей сотрудников таможенных органов РФ

детей сотрудников органов уголовной и исполнительной системы

детей сотрудников федеральной противопожарной службы

детей сотрудников полиции и военнослужащих по месту жительства их семей.

Во внеочередном порядке предоставляются места в школах, имеющих интернат, для детей сотрудников прокуратуры, СК и судебной системы.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: в каком возрасте дети принимаются в первый класс

В первый класс зачисляются дети, достигшие к 1 сентября 2023 года возраста в 6 лет и 6 месяцев и не достигшие возраста 8 лет.

Если ребенок младше или старше регламентированного возраста, вопрос по нему рассматривается отдельно и требуется оформление дополнительных документов.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: кто может записать ребенка

По закону заявления могут подать родители ребенка, опекуны, попечители, представители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: где и как записаться

Заявление в Екатеринбурге можно подать четырьмя способами:

- в любом отделении МКУ «Центр муниципальных услуг»

- в многофункциональном центре в личном кабинете

- на Едином портале государственных услуг

- в приемных комиссиях образовательных учреждений

Стоит знать, что если вы подаете заявление через «Госуслуги», то надо предоставить подлинники документов в течение двух рабочих дней после получения уведомления о регистрации заявления.

Подлинники документов можно принести:

- в любое отделение МКУ «Центр муниципальных услуг»

- в многофункциональный центр

- направить электронные копии в личном кабинете на Едином портале государственных услуг

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: когда можно подготовить черновик

Подготовить заявку можно на сайте «Госуслуги» уже с 15 марта 2023 года. Тогда при старте записи родителям останется только отправить готовый вариант.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: какие документы нужны

Документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания ребенка на территории, закрепленной за образовательным учреждением, из числа следующих:

- свидетельство о регистрации по месту жительства либо месту пребывания;

- вид на жительство; разрешение на временное проживание либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, с отметкой о регистрации по месту жительства;

- уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с отметкой о постановке на учет.

Свидетельство о рождении ребенка, подлежащего зачислению в образовательное учреждение.

Свидетельство о рождении обучающегося в образовательном учреждении ребенка (для лиц, имеющих преимущественное право).

Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства.

Запись в школу - 2023 в Екатеринбурге: когда будут известны списки

Если ребенок зарегистрирован на территории, прикрепленной к школе, даже если у него есть преимущественное или первоочередное право на зачисление: три рабочих дня после завершения приема заявлений на зачисление, а именно 30 июня 2023 года.

Если ребенок не проживает на территории, которая прикреплена к школе, а заявление было подано на свободное место: пять рабочих дней со дня регистрации заявления.