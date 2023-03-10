Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 10 по 12 марта 2023 года

После оттепели в регион вернутся холодные ветра и осадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пятницу 10 марта придется максимум нынешнего потепления в Свердловской области, сообщает уральский метеоролог Алексей Пулин. Но уже через два дня из-за антициклона в регионе может похолодать до -17 градусов по Цельсию.

10 марта территорию накрыла тропическая воздушная масса, а теплее всего к югу и к востоку от Екатеринбурга, примерно вдоль линии Сысерть-Ирбит.

Но сразу после пятничного потепления в Свердловскую область вернутся холод и сильные ветра, а на крайнем севере региона в ночь на 11 марта пройдут значительные осадки.

В субботу утром 11 марта по Свердловской области пройдет холодный фронт, который принесет сильные ветра с порывами до 15-17 метров в секунду.

- Температура воздуха продолжит понижаться до воскресной ночи включительно. К этому времени антициклон, двигающийся со стороны европейской территории страны, достигнет Урала. Под влиянием антициклона ночные температуры 12 марта по области могут достигнуть от -12 до -17 градусов, - прогнозирует Алексей Пулин.

Погода 10 марта в Свердловской области стоит весенняя: днем от +3 до +8 градусов в зависимости от расположения муниципалитета. 10 марта в Екатеринбурге будет дождливая погода, возможен мокрый снег. Днем столбики термометров поднимутся до +4 - +6 градусов по Цельсию, порывы южного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

11 марта в Екатеринбурге ночью будет до +1, днем воздух прогреваться не будет и также остановится на отметке в +1 градус. 12 марта в Екатеринбурге ночью до -11 градусов, днем – 0 градусов.