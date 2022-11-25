Подросток использовал VPN, но не смог остаться анонимным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алапаевске вычислили виновника волны лжеминирований в Оренбурге и подмосковном Чехове. Им оказался ученик 9 класса. С мая по сентябрь 2022 года малолетний хулиган терроризировал лицеи и школы. А началось все с того, что подросток познакомился в социальных сетях с анонимом под ником Шимо. Неизвестный рассказал юноше, как наводить панику в учебных заведениях.

В качестве эксперимента уралец устроил переполох в Оренбурге. Но потом его «аппетит» лишь усилился.

- Эвакуация людей, действия силовиков и резонанс в прессе вскоре воодушевили подростка на новые «подвиги». В качестве новых объектов для издевательств он выбрал шесть школ города Чехов Московской области, а также образовательные учреждения Алапаевского района, включая школу, в которой обучался сам. Мотивом диких противоправных поступков стало желание таким образом развлечься, - рассказал официальный представитель свердловского Главка полиции Валерий Горелых.

Несмотря на использование браузера TOR и различных VPN, школьник не смог остаться анонимным. Его вычислили сотрудники ФСБ, а полиция возбудила уголовное дело по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- В связи с тем, что он стал сотрудничать со следствием и раскаялся в содеянном, до судебного разбирательства будет находиться под подпиской о невыезде, - отметил полковник Горелых.

Мальчик воспитывается в многодетной семье - у него три брата и сестра. Ранее у него или родственников не было проблем с законом. Ему грозит срок до пяти лет или штраф для родителей от 500 до 700 тысяч рублей.

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