Ребенок скончался утром 9 марта Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Верхней Пышме двухмесячная девочка захлебнулась рвотой и умерла. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия развернулась в квартире пятиэтажки на улице Чкалова утром 9 марта. По словам мамы ребенка, в случившемся нет какого-либо криминала.

- Она спала. Лежала и срыгнула. Захлебнулась рвотой и умерла, - пояснила женщина, представившаяся Еленой.

Жильцы подъезда пояснили, что Елена находилась в гостях у своей подруги Екатерины. Вызывать скорую помощь и полицию пришлось их ближайшему соседу.

- Около 07:00 ко мне постучалась мама девочки. Говорит: «Вызовите пожалуйста полицию, у меня ребенок умер». Потом приехали все. Я видел девочку. Погладил ее, но она уже холодая была, - рассказал сосед Екатерины.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.