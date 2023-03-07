Пилот-герой Дамир Юсупов прокомментировал выводы МАК о посадке самолета на кукурузное поле

Дамир Юсупов впервые прокомментировал выводы, озвученные в расследовании по жесткой посадке самолета на кукурузное поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 марта, в Екатеринбурге пилот-герой Дамир Юсупов представил художественный фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о событиях августа 2019 года, когда в Подмосковье теряющий высоту самолет успешно приземлился на поле кукурузы. Также Дамир прокомментировал отчет Межгосударственного авиационного комитета по итогам расследования.

Среди прочего в нем говорилось, что причиной случившегося стало столкновение со стаей чаек. Однако действия летчиков при этом «имели признаки дезорганизации, непоследовательности, хаотичности». Эксперты установили, что экипаж до конца не выполнил ни одно из действий, предусмотренных инструкцией согласны ли вы с этими выводами?

- Есть такая поговорка: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», - поделился своим мнением Дамир Юсупов. - Во-первых, мы находились в кабине. Мы обучались на тренажерах, но в жизни все немного по-другому. И каждый видит в отчете то, что хочет видеть. Вот люди не видят эту фразу, а я обратил внимание на то, что в отчете написано, что условия, в которых находился самолет выходили за рамки ожидаемых во время испытаний. И безопасный исход полета не гарантировался.

Дамир Юсупов согласился, что в экстренной ситуации экипаж не во всем действовал по инструкции. Но именно благодаря этому полет и завершился без человеческих жертв.

- По инструкции надо шасси сразу убирать. Но шасси не были убраны, - говорит Дамир Юсупов. - Они вызывали дополнительное сопротивление. Благодаря тому, что шасси не убрали, мы пролетели меньшее расстояние и выполнили посадку в пределах этого поля. Пролетели бы дальше – были бы уже строения, лес и так далее.

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выходит 16 марта. Но премьерный показ состоится в Екатеринбурге 7 марта.