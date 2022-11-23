Высотку признали незаконной.

Мэрия Екатеринбурга добилась сноса легендарного недостроя у Северного автовокзала. Небоскреб «Призма» должны разобрать за два с половиной года. Информация об удовлетворении иска городской администрации появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. В решении говорится о том, что высотку признали незаконной.

- Признать самовольной постройкой высотную часть здания торгово-выставочного центра с 8 по 36 этаж а также часть здания торгово-выставочного центра с 1 по 5 этаж, - говорится в резолютивной части.

Ответчиком по делу выступило общество ТВЦ «Европейский». Именно ему предстоит снести «Призму» за два с половиной года. - Высотная часть подлежит сносу с 8 по 36 этаж. Часть здания, с 1 по 5 этаж, в определенных осях снести или привести в соответствие ( то есть суд оставил возможность ответчику получить разрешение на строительство и ввести в эксплуатацию в соответсвии с законом), на часть здания с 1 по 5 этаж, на которую получено разрешение на строительство но не получено разрешение на ввод, - отметили в пресс-службе мэрии. Первую очередь «Призмы» начали строить еще в 2004 году. Строительство второй началось в 2007 году, но уже в 2013 стройка была заморожена. Тогда же был открыт торговый центр «Свердловск», расположенный на первых четырех этажах. Общая площадь здания составляет 104 тысячи квадратных метров. Напомним, что в 2018 году в центре Екатеринбурга была снесена заброшенная телебашня.