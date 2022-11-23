Когда приедет Поезд Деда Мороза в Свердловскую область и будут ли продавать на рейс дополнительные билеты

Билеты на Поезд Деда Мороза раскупили за несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В канун Нового года по России начинает свое путешествие Дед Мороз в компании своих волшебных помощников. Поезд стартовал с 22 октября, и проезжает по большому количеству больших и малых городов страны. На Средний Урал сказочный экспресс прибудет только в конце ноября. О том, когда приедет в Свердловскую область поезд Деда Мороза, как его будут встречать и можно ли купить билеты в передвижную резиденцию на поезд Деда Мороза в Екатеринбурге и Свердловской области, расскажет «Комсомолка».

Поезд Деда Мороза в Екатеринбурге и Свердловской области

Когда в Свердловскую область приедет Поезд Деда Мороза?

В Свердловскую область Поезд Деда Мороза прибудет 29 ноября. Первой остановкой в регионе станет Каменск-Уральский. Поезд Деда Мороза приедет в Каменск-Уральский 29 ноября 2022 года. Поезд Деда Мороза в Екатеринбурге будет 1 декабря. Также 1 декабря Поезд Деда Мороза окажется в Первоуральске.

Что будет в Поезде Деда Мороза в Екатеринбурге и Свердловской области?

Поезд Деда Мороза – это передвижная резиденция Главного зимнего Волшебника. В нее входят приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка. Среди пассажиров, кроме Деда Мороза из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Дети могут зайти внутрь поезда, пообщаться с волшебной командой, попробовать новогодние угощения и купить сувениры из Великого Устюга и Костромы. Сделать это можно, купив билеты заранее.

Можно ли попасть в Поезд Деда Мороза в Свердловской области?

Длительные остановки предполагаются в Каменске-Уральском и в Екатеринбурге. В Первоуральске Дед Мороз окажется проездом.

Можно ли купить билеты на Поезд Деда Мороза в Екатеринбурге и Свердловской области?

Билеты на Поезд Деда Мороза в Екатеринбурге, Каменске-Уральском начали продавать 1 ноября. В прошлом году гостям праздника так понравился поезд, что в этом году билеты на рейс раскупили за считанные дни.

Будет ли дополнительная продажа билетов на Поезд Деда Мороза?

К сожалению, дополнительная продаже билетов не предусмотрена.

Какое расписание будет у Поезда Деда Мороза в Екатеринбурге?

Поезд Деда Мороза приезжает в Екатеринбург 1 декабря. На станцию «Екатеринбург-Пассажирский» поезд прибудет в 13:00.

Даже если вы не успели купить билет, то не стоит расстраиваться: праздник из-за прибытия поезда состоится для всех желающих. Поезд будут встречать в торжественной обстановке. Концерт в честь приезда в город Деда Мороза будет открытым и бесплатным для всех на железнодорожной платформе.

Далее те, кто успел купить билет, может войти внутрь поезда и пообщаться со сказочными персонажами. Поезд отправляется со станции в 19:20.

Какое расписание будет к Поезда Деда Мороза в Каменске-Уральском?

Поезд Деда Мороза приедет в Каменск-Уральский 29 ноября. Поезд подойдет к платформе железнодорожного вокзала Каменска-Уральского в 9:00.

В честь приезда Поезда Деда Мороза в Каменск-Уральский состоится новогодний концерт для жителей города. Концерт пройдет на платформе на свежем воздухе.

Затем владельцы билетов могут провести время в передвижной резиденции Деда Мороза. Отправление поезда запланировано на 12:00.

Какое расписание будет у Поезда Деда Мороза в Первоуральске?

Поезд Деда Мороза едет в Первоуральск сразу после Екатеринбурга. Состав прибудет на первоуральский вокзал в 23:20. К сожалению, продажа билетов на Поезд Деда Мороза в Первоуральске в 2022 году не предполагается.

Но, несмотря на поздний час, для горожан подготовлена торжественная программа со спектаклем у Поезда Деда Мороза, вход на которую сделали свободным для всех. В 00:10 волшебный экспресс отправляется в дальнейшее путешествие.