На какие выставки сходить в Екатеринбурге в новогодние каникулы 2022-2023

Во время новогодних каникул можно успеть выйти в люди на выставку современного или традиционного искусства с праздничной тематикой и без. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» подготовила подробную афишу новогодних выставок 2022-2023 в Екатеринбурге. Мы подскажем вам, в какие музеи и галереи сходить на зимних каникулах в Екатеринбурге в декабре 2022 года и январе 2023 года.

Выставка «Не словом, а делом»

Место: Исторический парк «Россия – моя история»

Новая интерактивная выставка рассказывает о жизни двух героев – Петра Первого и Никиты Демидова. Именно на Урале отливали пушки для петровской армии. Гости парка увидят панораму на 360 градусов Невьянска петровской эпохи, металлургическую фабрику в VR-пространстве и смогут покрутить колесо.

Выставка работает с 4 ноября в формате постоянной экспозиции парка.

Билеты от 100 рублей.

Адрес: ул. Народной воли, 49.

Выставка «Тайна Да Винчи»

Место: Дом Поклевских-Козелл

В новогодние праздники посетить можно выставки и с научным уклоном. Если вы или ваш ребенок интересуются инженерией, то обратите внимание на выставку изобретений Леонардо Да Винчи. Питерские мастера создали изобретения Да Винчи по его чертежам и рисункам. На экспозиции представлены парашют, танк, пушка, водолазный костюм, зеркальная комната. Картина «Тайная вечеря» воплощена в необычном исполнении.

Выставка работает с 20 октября 2022 года по 23 февраля 2023 года.

Взрослый билет - 350 рублей, детский - 250 рублей.

Адрес: ул. Малышева, 46, телефон 8(343) 376-47-62

«Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

Место: «Эрмитаж-Урал»

Богатейшая коллекция произведений испанского искусства, хранящаяся в знаменитом музее, прибыла на гастроли в филиал Эрмитажа на Урале. Гости музея могут увидеть работы живописцев, оружейников и мастеров декоративно-прикладного искусства XIV - начала XIX века. Особое место в выставочном пространстве будет отведено гравюрному творчеству Франциско Гойи (1746 - 1828).

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 26 марта 2023 года.

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон +7 (343) 371-06-26

Выставка одного шедевра «Дар Благородной Бухары»

Место: «Эрмитаж-Урал»

2022 год объявлен Годом ислама в Российской Федерации. В стране отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Проект построен на фразе «Дар Благородной Бухары» - эта фраза на персидском, гравированная на некоторых серебряных предметах, некогда привезенных в подарок от имени бухарского эмира. Проект реализован в Омске и в Оренбурге.

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 26 марта 2023 года.

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон +7 (343) 371-06-26

Выставка «Антика» и «Западноевропейское искусство XV - начала XX века»

Место: «Эрмитаж-Урал»

Еще одна выставка «Эрмитаж-Урал» относится к постоянным. В 8 залах находится 250 экспонатов. На Вайнера можно увидеть небольшие античные сосуды, светильники, статуэтки, самый ранний экспонат создан в VI веке до нашей эры. 100 произведений представляют собой итальянскую, голландскую, фламандскую, французскую и немецкую школы.

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 1 января 2024 года.

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон +7 (343) 371-06-26

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Место: Ельцин-центр

Игра-экскурсия для детей 4-7 лет в канун Нового года придумана командой Ельцин-центр. Маленькие посетители узнают, что и музеи получают подарки перед главным праздником года. Хранитель музея попросит ребят помочь ему найти места для новых экспонатов. Помогать в путешествии им будет Волшебный фонарь Хранителя. В конце экскурсии дети создадут для себя волшебные фонари.

Экскурсия работает 25 декабря, 12:00, 3, 4, 5, 6, 7 января в 11:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский – 200 рублей.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Музейная игра «Флагман: новогодняя кругосветка»

Место: Ельцин-центр

Для детей постарше, с 8 до 12 лет, будет интересна игра «Флагман: новогодняя кругосветка». Гости музея узнают, как отмечают Новый год в разных странах мира, а в России участникам игры предстоит найти целую «корзину» символов праздника за последние 100 лет.

Экскурсия работает 24 декабря, 4, 6 января – 15:00

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский – 200 рублей.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Экскурсия «История Нового года: как менялись наши надежды»

Место: Ельцин-центр

Путешественники по истории Нового года любых возрастов узнают, как менялся главный праздник года в последние 100 лет. Почему елки отменялись и возвращались, как отмечали праздник в драматические годы страны, как появлялись новые символы праздника предстоит узнать гостям музея. В конце экскурсии каждый участник получил подарок на память.

Экскурсия работает с 2 по 8 января.

Билет стоит 600 рублей.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Выставка «Почта. Телеграф. Телефон»

Место: Музей истории Екатеринбурга

Новогодние праздники – семейное время, когда люди стремятся пообщаться со своими родными, увидеть их или услышать. Интерактивная выставка рассказывает о том, как менялись способы связаться с близкими людьми. Гости музея смогут воспользоваться телеграфом или старым дисковым телефоном, а также расшифровать текст, переданный с помощью Азбуки Морзе.

Выставка работает с 26 ноября

Взрослый билет стоит 200 рублей, льготный – 150 рублей, дети до 18 лет – бесплатно.

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 26.

Выставка «В поле моего отца»

Место: «Синара-Центр»

Известный российский художник Леонид Тишков родом с Урала. В «Синара-Центр» он решил рассказать историю своей семьи. В экспозиции представлены рисунки, световые инсталляции, видео и скульптуры художника. Зритель словно двигается по лабиринту памяти.

Выставка работает с 10 сентября 2022 по 9 января 2023 года.

Взрослый билет стоит 200 рублей, льготный – 100.

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4.

Выставка «Искусство или жизнь? Мифологизация бытия»

Место: «Синара-Центр»

Выставка вдохновлена сшитым Леонидом Тишковым костюмом в технике «уральского коврика». Концептуально идею поддержали 64 художника. Мифологизация для всех этих художников — это способ посмотреть на мир по-новому.

Выставка работает с 19 августа 2022 по 12 марта 2023 года.

Взрослый билет стоит 150 рублей, льготный – 100 рублей.

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4.