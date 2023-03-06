«Чтобы их не заметил враг»: в Екатеринбурге 8-летний мальчик вяжет маскировочные сети для участников СВО

Основой для будущей маскировочной сетки стала обычная рыболовная сеть Фото: Александр Данилюк

Надев пилотку и стоя у стены, второклассник Сережа Данилюк усердно повязывает кусочек ткани на сеть, натянутую от пола до потолка. Привязав один лоскуток темно-зеленого цвета, он берет из стопки еще один и повязывает его рядом. Размер сети – 2 на 3 метра. На ней уже десятки ленточек. Но чтобы сетка была закрыта ими целиком, нужно повторить процедуру еще не раз и не два. Мальчику 8 лет. Иные дети в его возрасте свободное время проводят за просмотром мультфильмов или игрой в компьютер. Но Сереже это не интересно - у него есть более важное дело.

- Я вяжу маскировочную сетку для наших солдатов, чтобы их не заметил враг, - объясняет Сережа. – Мы гордимся нашими солдатами. Они для нас – герои. Солдаты сражаются, чтобы у нас было будущее и чтобы мы могли спокойно спать.

Сережа с отцом не раз отправляли посылки участникам СВО Фото: Александр Данилюк

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРАЖЕСКИХ ДРОНОВ

Как объясняет папа Сережи, такая маскировочная сеть действительно сейчас востребована в зоне проведения спецоперации. Ведь сейчас такие сети подобны бронежилетам.

- Сейчас сражения идут дроновые, - говорит Александр Данилюк. – Дроны научились всякую ерунду сбрасывать. Солдаты часто умирают от осколков этих бомб. А недавно по телевизору показывали, что враг с помощью дронов еще и химию всякую сбрасывает. А маскировочные сети позволят сделать солдата незаметным для дронов.

Александр воспитывает сына один. Старается, чтобы мальчик не только учился на одни пятерки, но и культурно развивался. Сережа хорошо поет и недавно записал несколько песен на студии звукозаписи, которую затем с отцом выложил в Интернет. Особое внимание отец уделяет и патриотическому воспитанию сына.

Рисунок Сережи Данилюка Фото: Александр Данилюк

- Мой сын растет патриотом. Он знает, что такое Великая Отечественная война, кто такой Гитлер, кто такие фашисты, - отмечает отец мальчика. - Он тоже переживает обо всем, что происходит сейчас. Он понимает, что наши защитники сражаются, чтобы беда не пришла к нам домой. И он очень хочет, чтобы они вернулись домой живыми. Постоянно об этом думает.

Ранее Сережа с отцом уже собирал посылки с подарками для участников СВО – отправлял им письма со своими рисунками, и целые коробки с разными сладостями к 23 Февраля. А затем папа купил рыболовную сеть и Сережа загорелся идеей превратить ее в маскировочную. На первые лоскутки мальчик пустил старые футболки папы. Теперь они уже вместе ходят по магазинам, выбирая подходящую ткань. В приоритете серые и зеленые оттенки. Важно, чтобы не блестела и чтобы была прочной.

- Изначально инициатива, конечно, моя, но он меня поддержал, - говорит отец Сережи, после чего обращается к мальчику. – Папа тебя не заставляет?

- Нет, – отвлекшись на секунду от сетки, говорит Сережа и добавляет, улыбаясь. – Честно!

К 23 февраля Сережа отправил участникам СВО посылку со сладостями Фото: Александр Данилюк

ОДНОКЛАССНИКИ ТОЖЕ ЗАХОТЕЛИ ПОМОЧЬ

Сережа с отцом сделали уже пять маскировочных сетей. И уже отправили их в зону СВО. Идею, кстати, оценило руководство школы, в которой учится Сережа. Директор даже готов предоставить помещение, чтобы по примеру Сережи другие ученики делали такие же маскировочные сети.

- Директор школы говорит, что все дети хотят вязать эти сетки. Там же ничего сложного нет. И будут они это делать под присмотром взрослых, - говорит Александр. - Я уже сделал деревянные рогатки, на которые можно сетку накидывать, чтобы дети подходили, лоскуточки ткани привязывали. А как иначе, если сейчас идет специальная военная операция? Она всех нас затрагивает.

Сережа тем временем успел добавить на сетку еще несколько зеленых и серых лоскутков. На то, чтобы полностью закончить одну сетку у него с папой уходит около 2-3 дней. Работает ведь он лишь в свободное время. Потом они сложат с сетку другими, которые уже сделали, и отправят их с очередной партией гуманитарной помощи, которая поедет из Свердловской области в зону СВО.