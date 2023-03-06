Первая неделя марта принесет тепло в регион. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские синоптики ожидают оттепели в конце этой недели. Погода на 8 марта в Екатеринбурге и Свердловской области будет еще зимней, но в последующие дни потеплеет до +1.. +3 градусов по Цельсию, сообщает Уральское управление Гидрометцентра.

Первую половину недели в регионе будет стабильно зимняя температура.

- В понедельник 6 марта циклон перевалит Уральские горы, обеспечив умеренный снегопад на севере Свердловской области; в южных районах области, а также на Южном Урале осадков ожидается немного, небольшой мокрый снег, - сообщает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 10 марта 2023 года

По оценкам телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», 6 марта в Свердловской области днем будет от 0 до -5 градусов, на крайнем севере от -7 до -9, на востоке от 0 до +2 градусов. В Екатеринбурге 6 марта погода будет теплой: днем до 0 градусов по Цельсию. Ожидается небольшой снег и порывы юго-западного ветра до 13-15 метров в секунду.

- 7-8 марта с уходом циклона кратковременно похолодает в северных районах Свердловской области: ночью до -15... -20 градусов, днем -5... -9 градусов. На юге региона температура воздуха понизится незначительно: ночью -6... -12 градусов, днем -1... -3 градусов. Местами ожидается небольшой снег, - сообщают в Уральском управлении Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Екатеринбурге на 8 марта 2023 года

7 марта в Екатеринбурге днем будет снежная погода, днем от -2 до -4 градусов по Цельсию. Погода в Международный женский день в Екатеринбурге 8 марта 2023 года будет теплой: ночью до -6 градусов, днем от -2 до -3 градусов и небольшой снег, а также юго-западный ветер.

- Во второй половине недели 9-12 марта весенний напористый юго-западный ветер со скоростью до 15-16 метров в секунду принесет на Урал тепло с Европейского юга России. Температура воздуха днем будет повышаться до оттепели +1... +3 градусов, ночью ожидается от -2 до -7 градусов, на севере области до -11 градусов, - прогнозирует Галина Шепоренко.

9 марта в Екатеринбурге ночью до -6 градусов, днем - до +1 градуса по Цельсию, дождь со снегом. Погода 10 марта в Екатеринбурге будет на удивление стабильной: ночью, утром и днем столбик термометра будет держаться на отметке в 0 градусов, без колебаний. В ночь на 11 марта похолодает до -5 градусов.