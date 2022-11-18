«Гуляли с кислородными баллонами»: как живет мальчик, рожденный весом 560 граммов

После рождения у Максима отказали легкие. Фото: из архива Дарины Подонян Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Врачи говорили, будет выкидыш, но я не сдалась, - говорит 30-летняя Дарина Подолян, крепко обнимая девятилетнего сына.

Максим родился весом всего 560 граммов. Кувезик в реанимационной палате на долгих пять месяцев стал для мальчика родным домом. Но забота врачей и любовь мамы не только спасти жизнь малышу, но и помогли ему окрепнуть.

Кувезик стал для мальчика родным домом на долгих пять месяцев. Фото: из архива Дарины Подонян

«ЛЕГКИЕ НЕ ХОТЕЛИ ДЫШАТЬ»

Максим родился 11 августа 2013 года. Его маме Дарине тогда было 20 лет. Беременность проходила хорошо, но на 25-й неделе у свердловчанки начались преждевременные роды.

- Захотел наружу раньше времени, - отшучивается Дарина, а сама смахивает покатившиеся по щеке слезы. - Я тогда лежала на сохранении в больнице в Артемовском. Когда у меня начались схватки, врачи мне сразу сказали, что на таком раннем сроке точно будет выкидыш. Я разревелась, но потом начала с ними ругаться: «Он ведь у меня внутри шевелится, он ведь живой. Сделайте что-нибудь!»

Любовь и забота мамы помогли Максиму окрепнуть. Фото: из архива Дарины Подонян

Врачи ответили молодой маме, что ее готовы принять в областном перинатальном центре в Екатеринбурге.

- Мне поставили мне капельницу, чтобы остановить схватки, и с капельницей меня довезли до Екатеринбурга. В областном перинатальном центре врачи успокоили и сказали, что все будет хорошо. А через пару часов я услышала заветные слова: «Ребеночек родился живой, без патологий», - продолжает Дарина.

Врачи тут же увезли Максима в реанимацию и положили в кувезик, который стал домом для малыша на долгие пять месяцев.

Фото: из архива Дарины Подонян

- Я постоянно плакал, потому что мне кувезы не нравились. Я же видел свои детские фотографии, - улыбается Максим. Ему сейчас 9 лет.

- Набирал вес он хорошо. Когда мы выписались, вес у Максима был 4,5 кг. Но его легкие не хотели работать, поэтому дышал он только через аппарат, - рассказывает Дарина. - В январе его перевели в обычную палату. Места родителям в центре не предоставляют. Поэтому мне пришлось его оставить там. Я приезжала каждую неделю, каждый день звонила, узнавала, как у него дела. Конечно, каждый раз уезжать их больницы без него было очень сложно.

В феврале, когда Максим научился дышать самостоятельно, его отпустили домой, но при условии, что Дарина будет строго следовать рекомендациям врачей.

Дарина и сейчас без лез не может вспоминать о том, что ей прошлось пройти Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МАМИН ПОМОЩНИК»

Вернувшись домой, мама Максима делала все необходимое, чтобы ее сын окреп.

- Первую неделю у меня была паника. В больнице все равно врачи помогали, а дома я была одна. Отец Максима редко нам помогал. Мы с ним развелись, когда сыну было три года, - говорит женщина. - У нас была куча ингаляций, таблеток и процедур. Тонометром я постоянно отслеживала количество кислорода в крови. Каждый день был расписан по часам. Дома расслабиться некогда было, особенно первое время. Гулять ходили с кислородными баллонами. Они были небольшие, на 2 литра воздуха, чтобы если вдруг Максим начнет задыхаться, я могла его реанимировать.

Фото: из архива Дарины Подонян

Легкие стали самостоятельно работать, когда Максиму было два года.

- Для меня это было самым настоящим чудом. Сейчас раз в полгода мы ходим к неврологу, психиатру, окулисту и другим специалистам, чтобы отслеживать здоровье, - рассказывает мама мальчика.

Без последствий все же не обошлось.

- У Максима отставание в развитии, психиатр подтвердил инвалидность. Поэтому Максим живет и учится в коррекционной школе в Богдановиче. Очень тяжело было принять решение, чтобы его опять от себя оторвать. Но я понимаю, что для него это лучший вариант, потому что там с ним будут заниматься специалисты, - рассказывает Дарина.

Максим вырос настоящим маминым помощником и с радостью заботиться о младшем брате Диме. Фото: из архива Дарины Подонян

Домой мальчик приезжает на выходные и на каникулы.

- Максим вырос очень добрым и милым мальчиком. Настоящий мамин помощник, - улыбается женщина. - Он очень любит играть в строителя, сейчас, как аз, на каникулах дома целыми днями то города из стульев, подушек и одеял строит, и младшего двухлетнего брата Диму к этому привлекает: «Садись, говорит, я тебя на автобусе покатаю».