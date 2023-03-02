Школьница из Североуральска три года собирала храм Василия Блаженного из бумаги

Высота конструкции - 140 сантиметров. Фото: предоставила Екатерина Сафоненко

Раз бумажный треугольник, два… и таких 53 тысячи. Ровно столько понадобилось ученице 10 класса школы №9 Североуральска Екатерине Сафоненко, чтобы собрать храм Василия Блаженного в технике модульное оригами. На масштабную фигуру у девочки ушло почти три года!

- Я с детства увлекалась оригами. Делала разные поделки. Но однажды, во время поездки в Москву, я увидела храм Василия Блаженного. Он меня настолько поразил, своей необычностью, что я решила собрать его из бумаги, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Екатерина. - Сомнений была - масса! Только на одну из стен ушло 8 часов.

Школьница будет участвовать с макетом в конкурсах для мастериц. Фото: предоставила Екатерина Сафоненко

Собирать храм Катя начала еще будучи в 7 классе. Сначала девочка не использовала ни капли клея. Но после кропотливой работы, одна из башен попросту рассыпалась. Пришлось укреплять строение. Зато сейчас бумажный собор выглядит впечатляюще: в высоту он 140 сантиметров, в ширину и в длину 90 сантиметров.

- Ближе к концу хотелось все бросить. У меня не получалось сделать большую башню, она просто сломалась на половине. Еще я переделывала полностью купола, потому что хотелось повторить узор, - говорит Екатерина. – В общей сложности, на макет ушло больше двух тысяч листов цветной бумаги.

Пока собор стоит у Кати в школе. Но так как такую красоту должны увидеть как можно больше людей, Сафоненко будет участвовать с ним в различных конкурсах для мастериц.