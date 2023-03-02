По словам Игоря Аксенова, мальчик погиб, когда помогал ему на сборе урожая Фото: «Одноклассники»

В Ирбите суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Игоря Аксенова. Как стало известно «КП-Екатеринбург», жителю уральской глубинки было предъявлено обвинение по 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». По словам фигуранта, в конце прошлого лета он недосмотрел за 16-летним внуком. Подросток помогал Игорю Вячеславовичу на сборе урожая и попал под электрическую дугу.

- Это был несчастный случай. Внук попал под электрическую дугу 10 киловатт. Он пошел через комбайн под проводами. Мне очень нелегко от всего этого, - рассказал «КП-Екатеринбург» свердловчанин.

Согласно картотеке суда, уголовное дело Игоря Аксенова передали в суд 28 ноября. Однако уже на предварительном слушанье было принято решение о прекращении разбирательства в связи с примирением сторон. Но такое развитие событий не устроило прокуратуру. Надзорное ведомство будет добиваться отмены решение суда.

- Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление суда о прекращении уголовного преследования в отношении Аксенова, - пояснила «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Апелляционная жалоба уже поступила в областной суд, ее рассмотрят 24 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге мать двоих детей обвинили в пособничестве террористам, работающим на ВСУ (подробнее)

Осталось двое детей: дело о жестоком убийстве сотрудницы полиции на Урале признали сложным (подробнее)