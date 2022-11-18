Свою первую любовь Эльдар Рязанов встретил, когда жил в бараке в Нижнем Тагиле

Эльдар Рязанов жил в Нижнем Тагиле с 1942 по 1943 год Фото: Анар МОВСУМОВ

У режиссера Эльдара Рязанова было три жены – Зоя, Нина и Эмма. Но была в его жизни и еще одна любовь, имя которой, увы, неизвестно. А все потому, что пришла она к Эльдару Рязанову в ранней юности, когда он перешел учиться в восьмой класс.

Случилось это в Нижнем Тагиле в годы Великой Отечественной войны. К 95-летнему юбилею режиссера «Служебного романа», «Гаража» и «Иронии судьбы…» рассказываем об этой малоизвестной странице из биографии Эльдара Рязанова.

ИЗ ОКНА ВИД НА КОНЦЛАГЕРЬ И СОРТИРОВОЧНУЮ СТАНЦИЮ

Эльдар Рязанов родился в Самаре, но первые годы его жизни прошли в Иране – родители были сотрудниками торгового представительства СССР в Тегеране. Затем в 1930-м семья переехала в Москву, где его родители разошлись. Эльдар остался жить с мамой и ее новым мужем – инженером, который стал воспитывать мальчика как родного сына. Когда же началась Великая Отечественная война их эвакуировали. Сначала в Самару, потом, в 1942 году, в Нижний Тагил.

- Он был еще ребенком. И его отчим работал на заводе металлоконструкций, который у нас здесь был, - рассказали в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В Нижнем Тагиле восьмиклассник Эльдар Рязанов жил в бараке в районе Красный Камень Фото: предоставлено МБУК Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Эльдару Рязанову тогда было 15 лет. Его с матерью и отчимом поселили в бараке в поселке Красный Камень. В своих мемуарах «Самарские судьбы. Эльдар Рязанов» и «Неподведенные итоги» он вспоминал тот период жизни, одновременно и как мрачный, и как радостный.

- Моего отчима отправили в Нижний Тагил работать директором небольшого завода и он забрал нас с мамой туда, - вспоминал Эльдар Рязанов. - Мы звали город Нижняя Могила вообще-то. Мы жили в бараке. Слева – концлагерь. К моему стыду, его обитатели не вызывали у меня ни ужаса, ни сожаления. Они были отдельно от нашей жизни. Хотя я знал, что родной отец сидит (родного отца режиссера в 1938-м году приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей, - Прим. Ред.). Но я не понимал, почему он сидит и не задавался этим вопросом.

Из окна барака, в котором жил Эльдар Рязанов, также открывался вид на железнодорожную станцию Смычка.

- Там было 26 железнодорожных путей. И я каждый день ходил в школу, перелезал под поездами, - писал режиссер. - Надо было 26 путей пройти для того, чтобы потом еще около часа идти до школы.

В Нижнем Тагиле Эльдар Рязанов в юности впервые влюбился Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОБОЯЛСЯ ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ

Первая влюбленность и была тем самым светлым, что скрашивало жизнь 15-летнего Эльдара Рязанова в эвакуации в Нижнем Тагиле.

- Жизнь шла. Я уже учился в восьмом классе, я влюбился там, - вспоминал Эльдар Рязанов. - Были танцевальные вечера. Я был влюблен в одну девочку и хотел ее пригласить танцевать на следующем вечере. А я не умел танцевать. В коридоре барака девочки-соседки меня учили танцам. У нас была одна пластинка – «Брызги шампанского» на одной стороне и «Рио-Рита» на другой.

Имени девушки, которая ему понравилась, режиссер не упоминал. Поэтому доподлинно неизвестно, кем она была и как в дальнейшем сложилась ее жизнь. Да только их пути с Эльдаром Рязановым очень скоро разошлись. Почти до самого конца своей жизни в Нижнем Тагиле будущий режиссер не признавался ей в любви – держал чувство в себе и в тайне ото всех.

- Сказать ей, что она мне очень нравится… Об этом не могло быть и речи! – сокрушался Эльдар Рязанов. - Я так ей и не признался. Потом уехал в другой город и оттуда ей написал. Больше мы с нею так никогда и не встретились.

Кинорежиссер Эльдар Рязанов в самолете Boeing 737-300 Eldar Ryazanov, названном в его честь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Нижнего Тагила Эльдар Рязанов с семьей вернулся в Москву, где он уже окончил среднюю школу. Впереди у него была учеба во ВГИК и карьера одного из лучших советских кинорежиссеров. В Нижний Тагил потом он вернулся лишь однажды – в 1994-м году, когда снимал для телевидения новогоднюю программу. Но места из своего детства он не узнал. Даже не смог найти тот самый барак, в котором жил. Слишком давно это было. Память сохранила лишь воспоминания о первой любви.

- В Нижнем Тагиле я попросил отвезти меня на окраину города в поселок Красный Камень, где я, будучи пятнадцатилетним пареньком, прожил с семьей целый год в эвакуации, - вспоминал Эльдар Рязанов. - Пейзаж, конечно, изменился. И я не смог точно определить, в котором именно из четырех сохранившихся бараков я жил… И конечно, шла работа на сортировочной станции. Доносились голоса диспетчеров через динамики. Я испытал удивительное чувство — снова побывать там, где ты жил 52 года назад. Посещение этого места оказалось мощным толчком для памяти. Вдруг всплыло множество подробностей трудной эвакуационной жизни, тяжелого барачного быта. И казалось, что все это случилось в другой жизни.