По словам Кристины, кавалер сам признался, что переписал машину на себя. Фото: читатель «КП»

Вот уже полгода жительница Екатеринбурга Кристина Богданова пытается вернуть свой Opel Astra. 36-летняя инженер осталась без любимого автомобиля после знакомства с новым ухажером.

ДУМАЛА, ЧТО ВСТРЕТИЛА БУДУЩЕГО МУЖА

С Павлом С. она познакомилась холодным апрельским вечером, когда по пути домой ее «ласточка» внезапно заглохла. Пришлось включить аварийку и ехать в сторону ЖБИ со скоростью 10 км/ч.

Но ее догнала «двенадцатая» с двумя мужчинами. За рулем был 32-летний Павел.

- Он предложил помощь, но я сначала отказывалась, - вспоминает Кристина. – Паша сказал, что его друзья смогут все отремонтировать. На следующий день ко мне на парковку приехали делать диагностику. Через неделю он забрал машину на эвакуаторе в сервис. Уже через сутки вернул – мой Opel был снова на ходу.

28 апреля Павел вернул хозяйке автомобиль, а также подарил огромный букет. Кристина, воспитывающая одна сына, была потрясена. Вечер пара провела в элитном ресторане «Панорама» в небоскребе «Высоцкий». В тот день кавалер он был уже за рулем Volkswagen Golf.

- Паша сказал, что он в разводе и детей своих почти не видит из-за работы. Кем именно работает, не говорил. Сказал лишь, что часто бывает в клубном доме «Тихвинъ», - добавляет Кристина Богданова.

Екатеринбурженка начала влюбляться, но спустя месяц неприятности с машиной повторились. Но в этот раз на просьбу о помощи Павел предложил Кристине продать легковушку.

- Ты ее за сколько покупала? За 600 тысяч? Я у тебя могу за эти деньги ее купить, - сказал он.

Девушка сияла от счастья, а в голове стали появляться мысли о том, что встретила будущего мужа. И просьбы передать ему автомобиль с документами не казались странными.

- Я в тот момент окончательно «поплыла». Он опять приехал ко мне с букетом, мы ездили по городу и целовались. Потом он сказал, что будет искать покупателя на машину в Ревде.

МОЖЕШЬ ПОДАВАТЬ НА МЕНЯ В СУД!

Оставив машину Павлу, Кристина уехала на автобусе в Серов к родителям. Пробыв там неделю, стала чувствовать что-то подозрительное. Но на все расспросы о машине слышала лишь совет «не париться». А потом не объясняя причин попросил выслать ему фотографию паспорта. Кристина думала, что это нужно для потенциальной сделки.

- Мне он заявил, что автомобиль выставлен на продажу через автосалон. Я зашла на их сайт и обнаружила фотографию своего Opel. Это успокоило меня. Думала, что все идет по плану, - рассказала «КП-Екатеринбург» Кристина Богданова.

9 июня Павел вернулся в Екатеринбург после непродолжительного отпуска в Адлере. А при встрече с Кристиной попросил отдать ему второй ключ от машины. Мол, примета плохая.

- 11 июня он признался, что продал мой автомобиль салону по трейд-ин. Я была в шоке. Павел не спешил отдавать деньги, сказал, что «немного подержит их у себя». Через трое суток я стала требовать рассчитаться со мной. В ответ на это он швырнул в меня своим паспортом и закричал: «Можешь подавать на меня в суд! Я подделал все подписи. По документам ты продала машину мне», - объясняет Богданова.

Сейчас у иномарки новый владелец. Фото: читатель «КП»

Автосалон отказался возвращать автомобиль прежней хозяйке, а впоследствии продал его. В полиции же выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (документ имеется в распоряжении «КП» - прим.ред). Основная причина – невозможность найти Павла.

- В действиях явно усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК «Мошенничество», однако принять законное и обоснованное решение по данному факту не представляется возможным, так необходимо установить позицию по данному факту и опросить о случившемся, - говорится в документе.

Нам удалось связаться с Павлом, но он отказался обсуждать случившееся между ним и Кристиной.

- Зачем вмешиваетесь? Сами разберемся, - ответил он.

Кристина Богданова обратилась в суд Ревды (по месту прописки Павла), где должен разрешиться вопрос об аннулировании договора купли-продажи. Процесс затягивается из-за неявки ответчика.

СКАЗАНО

Александр ШУМИЛОВ, юрист:

- Кристина передавала документы Павлу, но не изъявляла волю на продажу автомобиля ему. Если суд признает договор куплипродажи недействительным, то все последующие сделки будут признанны незаконными.

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