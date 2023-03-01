Гостеприимные факты: уральский бизнес замещает курортный импорт

Фото: пресс служба УК «Баден-Баден»

По сути, обстоятельства дают нашей стране шанс популяризировать внутренний туризм.

У отечественных предпринимателей появляется новое поле деятельности в сфере гостеприимства и туризма, куда они могут инвестировать.

Согласно статистике, предоставленной крупными туроператорами, около 60% отдыхающих россиян предпочитает пляжный туризм. В 2022 году многим отпускникам пришлось выбрать отдых на российских курортах и пляжах. Не везде взыскательные туристы получили желаемое: раздражала толкотня, удивляли высокие цены. Да и качество отечественного сервиса, в отличие от зарубежного, не всегда отвечало их запросам.

А значит, нашим бизнесменам вкупе с властями еще предстоит потрудиться, чтобы создать достойную инфраструктуру для комфортного и качественного отдыха. К слову, на развитие туризма в 2023 году федеральный бюджет выделил 48,5 млрд рублей.

Предстоит обеспечить эту сферу инфраструктурой, дорогами, услугами и т.п.

Хотя зачин уже есть. Бизнес сроит курорты, отели, кафе и рестораны, обустраивает пляжи, кемпинги, глэмпинги и т.д.

Возьмем, к примеру, регионы большого Урала. Чудесная природа, богатая история, тысячи достопримечательностей – всё это вполне заслуживает внимания и притягивает сюда туристов не только из России, но и из-за рубежа.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев особое внимание уделяет развитию туризма на Урале. Регион обладает богатым туристическим потенциалом. Область стала участником крупного российского турпроекта «Императорский маршрут». В столице Урала проводятся «Царские дни» в память о семье императора Николая II, куда стекаются сотни тысяч паломников. Регион имеет статус одного из крупнейших центров делового туризма, организуя ИННОПРОМ.

Развитие туризма – это федеральный тренд. «Путешествия по стране нужно сделать доступными для всех россиян с разным уровнем доходов», – сказал Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию туризма. По поручению президента, к 2030 году в 2 раза должно увеличиться число поездок граждан по России, в 1,5 раза - фонд номеров в отелях с современной инфраструктурой и вдвое - количество рабочих мест в этой отрасли.

Евгений Кононов. Фото: пресс служба УК «Баден-Баден»

Среди уральских предпринимателей Евгений Кононов – один из немногих, кого можно смело назвать первооткрывателем в сфере гостеприимства на Урале. Он больше 10 лет развивает сеть термальных курортов «Баден-Баден», где в 2022 году приняли миллионного посетителя. Его бизнес оказывает значительное влияние на состояние туристической отрасли в регионах Урала. Он создает рабочие места, комфортный сервис для семейного отдыха, улучшает имидж самих территорий.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Всё начиналось в 2012 году. Строительная компания Евгения Кононова возводила в родном для него Кургане коттеджный поселок «Европейский», состоящий из типовых домов с земельными участками. Чтобы стимулировать спрос на дома у местных жителей, на одном из участков предприниматель решил сделать термы, какие он видел в Европе. Сооружения для купаний, бесед и развлечений нужны были для культурного семейного отдыха сельчан. В целом это был зачин концепции будущей сети «Баден-Баден» – таких мест для семейного отдыха с термальными бассейнами, саунами и СПА-центрами, пляжами, спортивными и игровыми площадками, ресторанами и т.д.

В декабре 2012 года бизнесмен открыл первый термальный комплекс «Баден-Баден» в Кургане. Он обошелся в 100 млн рублей. Строили на свои деньги, привлекали местных специалистов. Так компания Евгения Кононова приобретала собственный опыт в процессе строительства и эксплуатации.

Этот проект оказался удачным. В курганский «Баден-Баден» массово ехали посетители из Свердловской и Челябинской областей. Предприниматель понимал, что востребованность этих услуг высокая и необходимо мультиплицировать проект, развивать данное направление.

С 2012 года Евгений Кононов начал искать площадки в Свердловской и Челябинской областях. И 17 октября 2014 года он открыл термальный комплекс «Баден-Баден» в Реже в Свердловской области, в 2015 году – в поселке Еткуль в Челябинской области, а в конце 2018 года – на горе Уктус в Екатеринбурге.

В период локдауна, в 2021 году, компания Евгения Кононова двигалась вперед. В Челябинской области на озере Тургояк был открыт хостел, в 2022 году – эко-деревня.

В это же время Евгений Кононов провел ребрендинг пляжа Cuba Beach Club на полуострове Большой Конный в Екатеринбурге. Весной 2022 года владелец «Баден-Бадена» выкупил этот объект на берегу Верх-Исетского пруда. Пляж получил название Cuba-Cuba. Здесь предусмотрены бассейн с подогревом, песчаный пляж, ресторан, футбольное поле, волейбольная площадка, кафе, зона с мангалом, баром, банкетная площадка на пирсе вместимостью 50 человек и другое.

Фото: пресс служба УК «Баден-Баден»

При этом следует особо отметить, что все комплексы сети проектируются, строятся и функционируют в строгом соответствии с принципами корпоративной политики в области охраны окружающей среды: соблюдаются законодательные и иные требования в области охраны окружающей среды, предотвращаются загрязнения окружающей среды, рационально используются природные и энергетические ресурсы, внедряются современные технологии и т.д.

Сегодня сеть термальных комплексов Baden Family объединяет шесть курортов: в Свердловской области – термы Уктус, Реж и пляж Cuba-Cuba, в Челябинской области – термы Еткуль и эко-деревня на озере Тургояк, в Курганской области.

СТРАТЕГИЯ

В планах предпринимателя – к 2027 году запустить еще шесть терм, сделав высококачественный отдых доступным для всех.

В 2023 году распахнет двери курорт «Баден-Баден Таватуй» под Новоуральском – на месте санатория «Зеленый мыс».

К 2025 году планируется построить новый комплекс в Сысерти. Здесь предусматривается разместить термальные бассейны, гостиницу со СПА-комплексом, благоустроенный пляж на акватории Сысертского водохранилища, который будет доступен всем желающим. Также компания намерена существенно вложиться в общее благоустройство – установить скамейки, туалет, питьевые фонтанчики и многое другое. Помимо СПА-комплекса в Сысерти планируется открыть несколько ресторанов и кафе семейного формата.

Фото: пресс служба УК «Баден-Баден»

РАЗВИТИЕ

Евгений Кононов наращивает бизнес и расширяет его ареал на другие регионы.

Компания «УГМК-Застройщик» выразила большое доверие его компании Baden Family и осенью 2022 года подписала с ней соглашение о строительстве термального курорта на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. По планам, курорт «Баден-Баден» станет частью большой горнолыжной инфраструктуры и разместится на площади 7,6 га. В зоне курорта возведут апарт-отели, термальные бассейны, комплексы бань, СПА, сауны, аквапарк и пляж.

Также Евгений Кононов намерен развивать сеть терм в других городах России с помощью франчайзинга. В 2022 году Baden Family запустила франшизу с окупаемостью за 35 месяцев. Переговоры об открытии курортов идут в Казани, в северных регионах – в Ноябрьске и Новом Уренгое и других городах.

CТИМУЛЫ

Одним из первых на Урале Евгений Кононов начал строить термальные комплексы. Сегодня его успешные проекты тиражируют и другие предприниматели. Например, подобные курорты открылись в Челябинске – термы «Вода», «Тартуга», идет строительство других терм. В пригороде Екатеринбурга строится Термальный комплекс «Юга».

ФИНАНСОВАЯ КАРТИНА

Востребованность туристических услуг видна по фактическому росту выручки и оборота компаний в сфере гостеприимства.

Если в 2020 году выручка «УК «Баден Групп» составляла 182,8 млн рублей, то в 2021 году она была уже 351,3 млн. рублей – рост 16%.

Также показала динамику деятельность компании «Уральские Горячие Источники – «Баден-Баден» в Реже. В 2021 году выручка здесь выросла на 101% по сравнению с 2020 годом – со 187,8 млн рублей до 377,1 млн рублей.

Выручка компании «Баден-Баден Екатеринбург» (физкультурно-оздоровительная направленность) за 2021 год составила 248,6 млн рублей (рост 101% за год).

«Новый Источник – «Баден-Баден» в Челябинске смог поднять выручку на 50% – с 16,9 млн рублей в 2020 году до 25,2 млн рублей в 2021 году.

По данным сервиса Kartoteka.ru, на балансе управляющей компании «Баден групп» в 2021 году суммарный оборот всех компаний составлял около 1 млрд рублей.

По итогам 2022 года общий трафик по всем термам вырос на 35%, а выручка группы компаний к 2021 году поднялась на 30%. Суммарный годовой оборот Baden Family составил уже около 2 млрд рублей.

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Своему делу Евгений Кононов отдает максимум времени, внимания и сил. Созданная кропотливым трудом компания дает мощную обратную связь. Фидбэк – это улыбающиеся люди в термах, бассейнах, саунах. Здесь они отдыхают и получают наслаждение. Это придает вдохновение создателю бизнеса.

В большом коллективе все знают, что их руководитель Евгений Кононов – фанат своего дела. Он и сам признается, что в бизнесе всегда старается действовать так, чтобы подчиненные видели в нем пример. Сам много работает, решает сложные задачи, развивает бизнес, реализует большие планы.

При этом Евгений Кононов не забывает о самом важном – семье. Дома он мягкий и любящий муж и многодетный отец. Супруга Ольга Кононова – правая рука бизнесмена и надежная соратница, она ведет ресторанный бизнес.

В редкие часы досуга его хобби – большой теннис, чтение книг, встречи с друзьями.