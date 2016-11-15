Нечто такое, чего больше нигде нет: в Екатеринбурге хранится древнейшая скульптура на земле

Екатеринбурггаз подарил экскурсию детям, чьи родители трудятся в компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аутентичных мест с богатой историей немало на Среднем Урале, при этом и сам Екатеринбург хранит немало легенд и уникальных артефактов. В этот раз вместе с компанией «Екатеринбурггаз» мы отправились в «Шигирскую кладовую», чтобы своими глазами увидеть пятиметрового деревянного исполина, несколько тысяч лет пролежавшего под землей, а сейчас возвышающегося над посетителями Областного краеведческого музея.

Группа компаний ГАЗЭКС уже не первый раз помогает нам раскрывать тайны Свердловской области: вместе мы собирали легенды, сплавляясь по Исети в Каменске-Уральском, и плавали на пароме за таинственными историями Нижнего Тагила.

«В этом году мы активно взялись за туристическое развитие нашего региона. С помощью проекта "Легенды Урала" мы популяризуем ранее неизведанные маршруты Свердловской области и организуем необычные поездки для журналистов, сотрудников нашей компании и их детей. Путешествия самый лучший драйвер к формированию радостных эмоций. Поэтому в честь дня рождения компании «Екатеринбурггаз», которая обеспечивает стабильность газоснабжения населения и предприятий уральской столицы уже 64 года, мы решили сводить детей своих сотрудников в музей, а после экскурсии заодно научить их интересно рассказывать об этом на мастер-классе по съемке видео», комментирует советник генерального директора ГК ГАЗЭКС Елена Неволина.

Мальчишки и девчонки младших классов прикоснулись к древнейшим тайнам Фото: Алексей БУЛАТОВ

И вот нашей веселой и шумной компанией входим в Музей истории и археологии Областного краеведческого музея. Здесь нас встречает Александр Фроленко, руководитель отдела истории Урала, - сегодня он наш проводник в мир прошлого.

Для начала изучаем коллекцию главных артефактов уральской истории, начиная с каменного века: птицевидные идолы, фрагменты керамики, различные черепки, наконечники стрел и копий, смешные на наш современный взгляд фигурки людей и животных из дерева и кости – чего здесь только нет! Есть даже воссозданный с помощью современных технологий портрет 24-летней женщины того времени!

Предметы былых времен завораживают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь, полностью мысленно переместившись в мир прошлого, мы готовы к встрече с главной целью нашего путешествия – Большим Шигирским идолом. Открываем двери в кладовую музея. Здесь царит полумрак и ощутимо прохладно – в таких условиях древний деревянный исполин чувствует себя наиболее комфортно. Со своей высоты более пяти метров он словно наблюдает за нами – спокойно и торжественно.

- Ого, какой огромный! – с восторгом задирают головы вверх дети.

Сейчас дом Шигирского идола ― это специальная витрина, в которой поддерживается температура в 16 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению школьников, несмотря на то, что идол в два раза старше египетских пирамид, сохранился он неплохо. Как поделилась одна из участниц экскурсии, особенно ее поразил рот в форме буквы «о». «Совсем не похож на рот современного человека» - удивляется Настя.

Школьникам интересно, почему деревянное изделие за 12 000 лет не сгнило под землей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Шигирский идол «возвысился» над людьми 130 лет назад. Его нашли в начале 1890-го года в 80 км от Екатеринбурга на торфянике рядом с городом Кировград. Кстати, именно торф и лиственница, из которой скульптура изготовлена, позволили ему дожить до наших дней. Торф природный консервант. Его высокая кислотность останавливает развитие большинства бактерий. А изделия из лиственницы не подвержены гниению – объясняет Александр.

Ученые изучили деревянную фигуру по всех подробностях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увидев сбоку от фигуры сенсорную панель, на которой великана можно разглядеть во всех деталях, вертя и увеличивая его 3-d изображение, мальчишки быстро переместились к ней – и не удивительно - она так похожа на смартфон!

Современное устройство напомнило, что мы в XXI веке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из увлекательного рассказа нашего экскурсовода мы узнали, что до того, как старатели нашли большого Шигирского идола в виде десяти обломков, он «жил» в торфянике на глубине около четырех метров. Большой Шигирский идол отражает мифологию того времени. У деревянной статуи семь лиц, которые расположены на ее широких плоскостях. По-другому их называют личинами, то есть масками, под которыми скрывает истинная сущность кого-либо. В итоге, с учетом головы, у фигуры восемь лиц. Вероятно, они «рассказывают» мифы о происхождении мира, животных и людей.

«Он, возможно, впечатляет не как Джаконда, но это нечто такое, чего больше нигде нет. В Екатеринбург приезжают люди из Москвы, из Питера, из других уголков нашей страны и у них есть задача заглянуть к нам в музей и посмотреть на идола. Сегодня это самая крупная и древнейшая монументальная культовая скульптура на Земле», добавляет, присоединившийся к нашей дружной компании заведующий Музеем истории и археологии Урала Константин Аникин».

Заведующий Музеем истории и археологии Урала Константин Аникин считает, что Шигирский идол может стать одним их символов Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте прошлого года американское издание The New York Times опубликовало статью про Шигирского идола старейшей в мире деревянной скульптуры, которая меняет предысторию. После этой публикации произошел взрыв интереса к скульптуре, которая находится в тихом зале уральского музея.

История народов Урала хранит немало интересного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под впечатлением от увиденного, выбравшись из полумрака Шигирской кладовой и переместившись на этаж выше, мы с ребятами окунулись в яркий мир екатеринбургских купцов и промышленников. Увидели уникальный портрет Ермака на куске уральского железа, медную посуду, старинные монеты, пушки! «Побывали» в мансийском чуме, башкирской юрте и русской избе, мысленно примерили старинные костюмы.

- Кто знает, сколько могла прослужить пара лаптей? – спрашивает школьников Александр.

- Неделю! Месяц! 10 дней! – наперебой выкрикивают они.

Как же они удивились, когда оказалось – всего один день.

Узнав и другую полезную информацию о том, что согласно народным преданиям неподпоясанный мужчина – это леший, а женщина с распущенными волосами – русалка, довольные ребята поблагодарили нашего экскурсовода за интересный рассказ.

- Крутая получилась экскурсия! – не стал сдерживать эмоции Марк.

Эмоций от уведенного ребятам хватит надолго Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше ребят ждал небольшой мастер-класс, на котором они узнали, как интересно рассказать своим друзьям, родителям, а также уже имеющимся у них подписчикам в соцсетях о том, что они сегодня увидели. Сделали упражнения на дикцию и расслабление для подготовки к записи видео. И в честь дня рождения компании «Екатеринбурггаз» рассказали нам, что они знают о газе и правилах обращения с ним.

Смотрим результат!

Счастливые, с новыми знаниями и позитивными эмоциями ребята побежали к ожидающим их в фойе музея родителям. А мы уже планируем, в какое следующее путешествие отправимся. Впереди еще столько уникальных и насыщенных маршрутов по Уралу и его городам.

«Екатеринбурггаз» - 65 лет обеспечивает надежное газоснабжение столицы Урала. В настоящее время газом пользуются около 400 тысяч семей и 800 предприятий Екатеринбурга. Компания оказывает весь комплекс услуг по газификации и обслуживанию газовых систем, аварийно-диспетчерское прикрытие, установку, ремонт и техническое обслуживание газового оборудования. Сайт компании