Артист пожелал находящимся в госпитале участникам СВО скорейшего выздоровления и возвращения в строй Фото: скриншот с видео

Народный артист Российской Федерации Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге. Там сейчас проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции ЦВО.

- Владимир Машков пожелал проходящим реабилитационные мероприятия участникам СВО скорейшего выздоровления и возвращения в строй, - рассказали в Минобороны РФ.

Актер также пообщался с военнослужащими, поинтересовался, как у них дела и поблагодарил их за мужество, героизм и отвагу. Перед тем, как покинуть госпиталь, народный артист вручил военнослужащим памятные подарки.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Машков оценил героизм участников специальной военной операции. Народный артист России также заявил, что в качестве режиссера пока не готов снять фильм об участниках СВО.

Актер приехал в Екатеринбург на несколько дней с премьерой спектакля «Ревизор», а также чтобы провести трехдневное прослушивание уральцев в Московскую театральную школу Олега Табакова.