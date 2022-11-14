Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на неделю 14-18 ноября 2022

Уральских дворников ждет "жаркая" неделя: метеорологи обещают ежедневные снегопады в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области с 14 по 18 ноября станет зимней. Увидев утром за окном плотный слой снега и поземку, многие озадачились вопросом, сколько еще будет идти снег. По предварительным данным сильные снегопады и метели в Екатеринбурге закончатся 15 ноября 2022 года. В дальнейшем снег будет идти, но не с такой интенсивностью.

По данным метеостанции Екатеринбурга за ночь с 13 на 14 ноября в городе выпало 7 мм осадков. Высота снежного покрова в Екатеринбурге 14 ноября составляет 10 сантиметров.

Днем в Екатеринбурге 14 ноября будет до -5, холодать сильнее будет к вечеру. Ночью похолодает до -9. Все это из-за северного сильного ветра с порывами до 13 метров в секунду. Об этом региональное МЧС предостерегало свердловчан вчера, отправляя смс о штормовом предупреждении. Снег в Екатеринбурге 14 ноября будет от умеренного до сильного, с метелями.

- В понедельник осадки сохранятся в южных и восточных районах Свердловской области, расположенных под петлей окклюзии уходящего в Зауралье циклона. Во второй половине дня 14 ноября зона осадков сместится немного севернее, распространяясь, таким образом, на всю территорию области. В тылу циклона на Средний Урал распространяется арктическая воздушная масса. Адвекция холода будет сопровождаться порывистым (до 13-15 м/с) северным ветром, - сообщает уральский синоптик Алексей Пулин.

Погода в Свердловской области 14 ноября также станет зимней. Днем температура в Свердловской области будет колебаться от 0 до-2 на юго-востоке и от -14 до -16 градусов по Цельсию на севере региона. Ночью на юге и востоке от 0 до -5, на севере от -12 до -17, на остальной территории от -6 до -11 градусов по Цельсию.

Во вторник 15 ноября в Екатеринбурге будет снежно, до -11 днем, до -15 ночью. На севере Свердловской области 15 ноября похолодает до -25 градусов по Цельсию.

16 ноября в небе над Екатеринбургом появится солнце, но ненадолго. Уже вечером город накроют снежные тучи и начнутся осадки. Днем в Екатеринбурге 16 ноября -14 - -16, ночью -17 – -19. Погода в Екатеринбурге 17 ноября станет теплее, температура останется стабильной, а ветер сменится на южный. Утром до -20, днем -12 - -14, вечером и ночью до -17. 18 ноября в Екатеринбурге погода станет снова очень снежной: влажность увеличится до 90 процентов, снег также будет идти весь день, днем потеплеет до -9, ночью также до -9. В ночь на выходные ветер сменит направление на северное и вновь начнет холодать.