В Екатеринбурге скончался легендарный врач Яков Бейкин

Яков Бейкин на премии профессионального признания «Медицинский Олимп 2016». Фото: Группа компаний «ММ-форум»

В Екатеринбурге 25 февраля после тяжёлой продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный врач России, профессор, почетный гражданин Свердловской области Яков Борисович Бейкин. Ему было 73 года.

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

Центр Бейкина – так уже много лет называют Клинико-диагностический центр в Екатеринбурге и врачи, и пациенты. Центр был открыт в 1990 году, больше трёх десятков лет он располагался по адресу ул. Декабристов, 38, а затем переехал на новые площади около Зелёной рощи. Сюда каждый день привозят многочисленные анализы, расшифровка которых позволяет спасать жизни самых тяжелых и сложных пациентов.

Вспомнить хотя бы вспышку «болезни легионеров», которая произошла в Верхней Пышме летом 2007-го года. Тогда пневмонией заразились десятки жителей, а среди пышминцев поползли слухи о якобы имевшем место заражении «сибирской язвой» и даже секретных военных экспериментах. Но именно в «центре Бейкина» был выявлен возбудитель заболевания – легионелла, что позволило спасти заболевших. А потом был птичий и свиной грипп, корь, пандемия коронавирусной инфекции, кишечные инфекции и многое другое. И все это время бессменным руководителем этого центра был Яков Борисович Бейкин – на протяжении более чем тридцати лет.

Даже и не счесть, сколько жизней было спасено благодаря его работе и коллектива Клинико-диагностического центра, который он создал.

Фото: Ученый совет ИИФ УрО РАН

РАБОТАЛ В ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ

Его рабочий день начинался очень рано и зачастую заканчивался далеко за полночь. На работе Якова Борисовича можно было застать и в выходные, и в праздники, ведь у возбудителей инфекционных заболеваний и вспышек, которые они вызывают, нет ни отпуска, ни выходных.

Особенное отношение в Клинико-диагностическом центре всегда было к молодым сотрудникам – им помогали, буквально с первых дней «вовлекали» в науку. Отсюда – и разнообразие диагностических методик в центре, и беспрекословное уважение к шефу и его решениям. Яков Борисович сам был готов помочь каждому – не только тем, кто работал с ним рядом, но он мог найти нужные слова и объяснить результаты анализов обычным пациентам, если они обращались к нему. Ещё в 90-е он сам проводил занятия и встречи со студентами мединститута. Отвечал на любые вопросы, разговаривая с будущими врачами на равных.

«Я С ВАМИ, РЕБЯТА!»

У Якова Борисовича было уникальное, свойственное только ему чувство юмора, с помощью которого он мог и рассмешить, и поставить точку в беседе, и задать сложный и не всегда приятный вопрос руководству.

Отдельное место в его сердце занимали собаки. О ротвейлерах, которые много лет жили в семье, он рассказывал с уважением и свойственным только настоящим собачникам пониманием.

Клинико-диагностический центр и его руководитель не один раз становились лауреатами различных медицинский премий. Так, «Медицинский Олимп» в Екатеринбурге лично Яков Борисович получал дважды – как лучший главный врач в 2001-м году и в номинации «За вклад в развитие здравоохранения в 2016-м. Тогда, поднявшись на сцену после перечисления ведущими всех его званий и заслуг, он воскликнул: «Я с вами, ребята!». Многие помнят эти его слова и сегодня, и надеются, что созданный Яковом Борисовичем Бейкиным центр диагностики не только продолжит традиции своего создателя, но и станет «центром Бейкина» уже официально.