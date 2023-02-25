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Происшествия25 февраля 2023 12:22

В Екатеринбурге задержали двух студентов, подозреваемых в содействии терроризму

На них завели уголовные дела
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Парней задержали, когда один из них написал оскорбления в адрес сотрудников конструкторского бюро «Наватор»

Парней задержали, когда один из них написал оскорбления в адрес сотрудников конструкторского бюро «Наватор»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух студентов подозревают в содействии терроризму. Парней задержали, когда один из них написал баллончиком оскорбление в адрес сотрудников конструкторского бюро «Наватор».

Сделал он это возле подземного перехода рядом с ОКБ. «Художника» заметила охрана, а далее подключились силовики. В общежитии, где проживали молодые люди были найдены проукраинские листовки. Об этом сообщает telegram-канал «SHOT».

На канале отмечается, что на студентов уже завели уголовные дела. Их подозревают также в изготовлении взрывчатки и вербовке в террористическую организацию.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых «КП-Екатеринбург» сообщил, что проверит насколько данная информация соответствует действительности.

В УФСБ по Свердловской области задержание не комментируют.

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