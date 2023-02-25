«Думала, ребенок плачет»: на Урале в мусорном баке нашли новорожденную козочку

Малышка сама смогла выбраться из пакета, в котором ее выбросили Фото: предоставлено Ларисой Карибовой

Неожиданную находку 24 февраля сделала жительница частого сектора в Нижних Сергах Свердловской области Юлия. Сначала она услышала странные звуки из мусорного бака, а затем открыла его и увидела там новорожденную козочку! Женщина сначала очень растерялась, но потом взяла в себя в руки и организовала спасательную операцию.

- Я услышала нереальный плач, подумала, что это ребенок, - рассказала Юлия Белкина «КП-Екатеринбург». - Заглядываю в бак, а там, в мешке из-под сахара или муки вот это маленькое чудо. Я не поняла сначала кто это. Залезла почти полностью в бак, чтобы достать его. Вытащила и увидела, что это только что родившийся козленок.

Женщина сразу позвонила знакомому волонтеру и занесла малыша в свой дом, чтобы отогреть.

Фото: предоставлено Юлией Белкиной

Фото: предоставлено Ларисой Карибовой

- Сначала у нее была истерика, потому что она не знала, что делать, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Лариса Карибова. - Жуть конечно. Кошки, собаки в баках - это уже постоянная история, но козленка первый раз видим.

Лариса помогла найти для козочки передержку. Малышку отвезли на мини-ферму. Там ее помыли и накормили, а уже вечером волонтер нашла козочке хозяина. Ее уже забрали и дали ей имя - Маняша.

Попав домой, к новым хозяевам, козочка как будто даже заулыбалась Фото: предоставлено Ларисой Карибовой

- Козочка чувствует себя хорошо. Кормим молочком из бутылочки, как младенца. Аппетит у нее хороший. Она у нас девочка жизнерадостная - ходит, скачет, правда не уверенно еще, так как маленькая совсем еще, но это дело времени. Все у нее будет хорошо, - рассказала «КП-Екатеринбург» Алена.

Пока Маняша не окрепнет, она будет жить в доме. Затем ее подселят к другим животным - у Алены и ее семьи свое хозяйство.