В Березовском в пожаре сгорел человек

В Следственном комитете прокомментировали инцидент Фото: Олег ЗОЛОТО

В Березовском произошел пожар. Загорелись две строительные бытовки. В огне заживо сгорел человек. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел в пять утра 24 февраля на улице Коммуны. Огонь успел охватить 100 квадратных метров. Тушить его прибыли 12 пожарных. Свою работу они закончили только в девять утра.

На данный момент силовики устанавливают личность погибшего. По предварительным данным это был рабочий местной пилорамы.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. При осмотре тела явных признаков криминальной смерти нет. Устанавливаются точный очаг и причина возгорания, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Ранее, 22 февраля, под Нижним Тагилом на Северном шоссе загорелся строительный вагончик. Находившийся в нем 44-летний мужчина, сгорел заживо. Причиной пожара также стала непотушенная сигарета.