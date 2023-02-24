Уральский банк попал под санкции Великобритании

Информация об ограничениях появилась на сайте британского правительства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк «Уралсиб» попал под санкции Великобритании. Туда же попали еще четыре учреждения «Зенит», МТС Банка и банка «Санкт-Петербург». Информация об этом появилась на сайте британского правительства.

В документе сообщается, что причиной таких мер стали связь банков с российским правительством и якобы получение от него выгоды. Помимо банков список пополнился еще 88 позициями. Из них 32 это люди.

Информационному агентству ТАСС в уральском банке рассказали, что сервисы продолжают работать без ограничений. А также прежними остаются условия по ранее выданным кредитам.

Ранее, в марте 2022 года, под санкции США попали свердловские чиновники. Всего меры коснулись восьми депутатов Госдумы. В списке оказались Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Сергей Чепиков, Жанна Рябцева, Андрей Кузнецов, Максим Иванов, Антон Шипулин и Константин Захаров.

Перечень народных избранников, в отношении которых со стороны Запада приняты ограничительные меры, опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами Федерального казначейства Америки.