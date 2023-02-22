Где в Екатеринбурге обучить питомца простым командам и как отучить его от вредных привычек

Тренировки помогут наладить поведение питомца и сохранить его физическую активность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы собак сталкиваются с тем, что любимый питомец не слушается, делает, что хочет и не поддается дрессировке. В таком случае многие задаются вопросом, можно ли найти общий язык с псом и что делать, если он уже привык нарушать одни и те же правила в доме и на улице. Помочь им могут профессиональные кинологи, которые найдут подход к четвероногому и объяснят хозяину, как подружиться с питомцем.

Как научить мою собаку слушаться

Кинологи и зоопсихологи едины во мнение: лучше всего обучать и социализировать щенков. Щенок легче всего поддается дрессировке до 9-месячного возраста.

Однако и взрослые особи могут менять поведение и осваивать новые навыки, правда, на это требуется больше времени и усилий от хозяина.

- Мы обучаем основам не собаку, а ее владельца. Конечно, щенок осваивает быстрее, он еще не привык к тому, что нельзя делать, не пробовал это. Если он изначально себя правильно ведет, ему легче. Если мы говорим о взрослой собаке, то трудно будет владельцу: «домашние задания» будут сложнее, выполнять их надо будет чаще, а результат появится позже, - поясняют представители кинологического центра «DogPride» в Екатеринбурге.

Что делать, если пес уже получил «вредные привычки» и его не получается переучить

- Если пес, к примеру, постоянно без разрешения открывает двери, окна, и это приводит к проблемам у хозяев, то конечно, самое простое было бы изначально не позволять щенку это делать. Если бы он в первый раз пробовал бы открыть дверь, и у него бы не получилось, он был повторять не стал. Нужно было исключить возможность такой ошибки, режим дня организовать, чтобы собака была занята. С взрослыми собаками работать можно. Кинолог изучит режим дня пса, место, где он живет, его характер, возраст, поймет, как к нему подступиться. Дальше предстоит большая работа владельца, чтобы потихоньку разрушить привычку, - объясняет руководитель центра дрессировки «Собачья академия» Алексей Лисовец.

Сколько встреч с кинологом должно быть, чтобы выдрессировать собаку

Чтобы узнать новый навык, собаке потребуется одно занятие. Далее с хозяином она выполняет «домашние задания», чтобы закрепить умения.

Чтобы освоить элементарные команды и социализироваться, собаке потребуется от 5 до 10 занятий с зоопсихологом или кинологом. Длительность курса зависит от породы, возраста, характера питомца и проблемы: при агрессии занятия проводят индивидуально, сам курс длится дольше.

Кинологические школы и центры дрессировки от кинологов в Екатеринбурге: адреса, цены

Зоосалон «Paradogs»

Зоосалон предлагает индивидуальные занятия в зале, выезды кинолога и зоопсихолога и онлайн-консультации.

Индивидуальная тренировка 30 минут стоит 800 рублей. Абонемент на 5 занятий – 3500 рублей, на 10 – 6500 рублей.

Зал для дрессуры находится по улице Чапаева, 14/7. Телефон: +7 (343) 288-26-96

Центр дрессировки «Собачья академия»

Центр занимается подготовкой спортивных собак для соревнований, его подопечные выступают на всероссийских и международных чемпионатах. Но тренировки доступны и для начинающих: отдельные курсы есть для щенков и для собак-компаньонов для социализации и управления.

Первая консультация бесплатна. Представители академии знакомятся с щенком, назначают подходящего ему тренера, отвечают на вопросы владельца питомца. Одно занятие стоит 1000 рублей, абонемент на 10 занятий – 8000 рублей.

Академия находится на улице Амундсена, 109. Телефон: 8-912-241-66-85

Кинологический центр «DogPride»

Центр обучают собак индивидуально и в группах. Для начинающих подходят индивидуальные занятия, курс «Основы послушания» и кликер курс, когда с псом занимаются по свободной от стресса методике. Наибольшим спросом пользуется курс «Основы послушания».

Курс рассчитан на шесть занятий. Разовое посещение стоит 1000 рублей, курсовой абонемент – 5100 рублей.

Центр находится на улице Июльская, 53. Телефон: +7 (343) 361-36-38

Клуб «Лови момент»

Курс по послушанию помогает выстраивать правильные взаимоотношения «хозяин-собака», освоить базовые команды для повседневной жизни.

Индивидуальные занятия стоят 1200 рублей, занятие собаки с кинологом без хозяина – 1200 рублей, выездные занятия – от 2000 рублей. Абонемент на групповые занятия два раза в неделю на месяц – 4200 рублей, на индивидуальные занятия – 5400 рублей.

Клуб находится на улице Амудсена, 118. Телефон: +7(922)187-58-05

Центр практической кинологии

Центр подготовил общий курс дрессировки и курс «Послушание». Анонсы на обучение публикуют в группе центра в соцсетях. Курс «Послушание» длится два месяца.

Занятия проходят в парке им. Чкалова и на Уктусе на улице Дунитовый, 42. Телефон: +7 (912) 045-85-02, 8 (343) 345-85-02

Салон «Лови, хвост!»

В салоне можно получить онлайн-консультацию, пройти полные и экспресс-курсы в индивидуальном или групповом формате, а также можно оплачивать услуги воспитания – кураторства пса в течение длительного времени.

Личная или онлайн консультация стоит 1000 рублей. Курс для щенков на 4 занятия обойдется в 3500, на 6 занятий – 5200 рублей. Групповые занятия по разным направлениям стоят 3500 рублей за 4 занятия.

Салон находится ЖК «Каменные палатки» на улице Высоцкого, 5. Телефон: +7 (996) 183-40-40

Дрессировочный центр «Созвездие»

Специалисты дрессируют собак на дому, в группах и индивидуально. Предлагается воспитание щенков и подростков, курсы по послушанию, подготовку собак к соревнованиям.

Абонемент на 8 занятий стоит 3000 рублей.

Центр проводит занятия на улице Щербакова, 120. Телефон: +7-912-649-85-80, +7-902-586-18-06

Центр зоопсихологии «Дай лапу»

В центре предлагают онлайн-консультации, групповые и индивидуальные занятия. На групповом курсе хозяин учится понимать питомца, индивидуально работают по воспитанию щенков, социализации, отучению от вредных привычек, контакту с собакой, общему курсу дрессировки.

Курс из 8 занятий стоит 6500 рублей.

Занятия проходят на улице Чебышева, 6. Телефон: +7 965 513-06-08

Центр дрессировки собак «ЛЕГИОН DOGS HALL»

Кинологи занимаются домашними индивидуальными тренировками, а также групповыми занятиями.

Индивидуальные занятия на площадке стоит 1250 рублей в час. Абонемент на 10 занятий стоит 10 тысяч рублей. Также можно заказать дрессировку собак при гостинице за 1350 рублей в час.

Центр расположен на улице Билимбаевская, 28. Телефон: +7 922-029-68-35