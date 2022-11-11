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Общество11 ноября 2022 9:10

Пластические хирурги рассказали, что чаще всего меняют в себе жители Свердловской области

В тройке лидеров - операции, затрагивающие лицо и грудь
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Ринопластика - в числе самых популярных пластических операций у жителей Среднего Урала

Ринопластика - в числе самых популярных пластических операций у жителей Среднего Урала

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Екатеринбург сегодня, 11 ноября, съехались пластические хирурги со всей России и из стран ближнего зарубежья. Здесь начался Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии.

В ближайшие два дня медики будут обмениваться опытом друг с другом. Вместе с этим на открытии мероприятия специалисты раскрыли, какие пластические операции в Свердловской области сейчас самые востребованные. В тройку лидеров вошли хирургические вмешательства, касающиеся изменений лица и груди.

- На первом месте в Свердловской области идет блефаропластика (изменение формы век, - Прим. Ред.). Далее – маммопластика, то есть операция на молочных железах. Но это очень большой термин, который включает все остальное, - объяснил главный внештатный пластический хирург Свердловской области Алексей Ткаченко. - На третьем месте ринопластика – это коррекция носа. Вот это три основных блока. Но у нас в Свердловской области делается весь спектр возможных операций.

Как отметили специалисты, следует различать такие понятия, как пластическая и эстетическая хирургия. Вторая – лишь небольшая часть первой. А в конгрессе участвуют в первую очередь пластические хирурги, которые занимаются в том числе и восстановлением внешности людей после серьезных травм или тяжелых операций.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ