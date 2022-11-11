МТС выпустили аудиогид для туристических прогулок по Уралмашу

Экскурсия началась у памятника Серго Орджоникидзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В компании МТС отметили интересную тенденцию. Проанализировав Big Data того, как путешествуют россияне, они обнаружили, что жители Тюмени, Челябинска и Перми целенаправленно едут в Екатеринбург. И нет, не Плотинку посмотреть, и не по музеям нашим гулять. Пункт назначения иной – район Уралмаш. Казалось бы, почему? Но спроси любого историка и он тебе разом ответит – Уралмаш это район-завод, какого больше нигде не встретишь. Тут история в каждом кирпичике. В связи с этим в МТС решили облегчить туристам знакомство с этим районом и создали специальный аудиогид.

Послушать аудиогид Городские легенды. Уралмаш можно через приложение МТС Live. Фото предоставлено пресс-службой МТС

- Мы видим, что интерес к внутреннему туризму значительно возрос. Большие данные нашей компании это подтверждают, - объяснил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров - И для того, чтобы люди могли самостоятельно подготовиться к предстоящему путешествию по городам России, мы создали проект «Городские легенды» где для аудиогидов мы собираем истории жителей города о том или ином районе города или явлении в городе.

Там, где стоят буквы УЗТМ на здании заводоуправления, в 1930-х хотели надстроить еще 3-4 этажа, но не успели – эпоха конструктивизма в Свердловске закончилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРИ МЕСЯЦА СОБИРАЛИ ИСТОРИИ УРАЛМАША

Проект работает на базе приложения МТС Live. Найти его можно в разделе digital-контент. Про Екатеринбург, например, уже есть аудиогид, посвященный Свердловскому рок-клубу, центру городу, стрит-арту. Теперь есть и аудиогид «Легенды Екатеринбурга. Уралмаш».

- Что такое район, созданный вокруг завода? Это уникальная архитектура и уникальная история, - рассказывает Андрей Елизаров. - Увидев, что к этому району жители России проявляют столь неподдельный интерес, мы решили вместе с сотрудниками и студентами Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) и жителями Уралмаша создать этот аудиогид.

Подготовка такого масштабного проекта – дело непростое. Порядка трех месяцев сотрудники МТС совместно с ЕАСИ собирали личные истории жителей Уралмаша. Они рассказывали, как влюблялись, где гуляли, в какой детский сад ходили, какие фильмы смотрели…

А это самое первое каменное здание Уралмаша – лаборатория завода Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Они вспоминали даже о тех объектах, которых уже не существует на городской карте, например, о кинотеатре «Темп», - отмечает директор МТС в Свердловской области. - Мы все это бережно собрали, литературно обработали и отдали профессиональным дикторам на озвучивание.

Чтобы подвести итоги трехмесячной работы и показать, о каких местах рассказывается в аудиогиде, компания МТС и ЕАСИ устроили полноценную экскурсию по легендарному району. На нее пришли десятки жителей Екатеринбурга. Многие – студенты. Побывали на этой экскурсии и мы.

Одна из жемчужин Уралмаша – 100-квартирный дом в Дворянском гнезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

КРЫШЫ РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАЛИСЬ ДЛЯ СНА

Первая остановка – знаменитая проходная Уралмашзавода у площади 1-й Пятилетки. Слева от нее стоит старейшее каменное здание района – лаборатория. Она появилась в 1930 году и стоит на Уралмаше до сих пор.

На масштабной карте значками показан каждый уголок страны, в который поставлялась продукция Уралмашзавода Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Обратите внимание, фундамент почему-то выложен, как ступенькой, природным камнем, - показывает эксперт проекта, урбанист, исследователь района Дмитрий Москвин. - Возможно, строители торопились, неправильно рассчитали нагрузку, и им пришлось как-то так усиливать фундамент. А еще у здания заранее проектировалась плоская крыша. В 30-е была идея в архитектуре – делать на крышах место для физкультуры и сна. Предполагалось, что по два часа в день, укутавшись в одеяло, рабочие будут лежать на кушетках на свежем воздухе и в -30 и в +30.

А в этом доме на Уралмаше впервые можно было принять горячую ванну, а на угловой террасе раньше дети катались на велосипедах Фото: Алексей БУЛАТОВ

А заводоуправление справа от проходной это один из самых ярких образцов подлинного конструктивизма. Тут ленточное остекление, есть угловой балкон и та же плоская крыша. Но, как объясняют эксперты, здание это… до сих пор недоделано.

- В конструктивизме должен быть какой-то вертикальный объем, - рассказывает Дмитрий Москвин. - Тут здание будто вытянуто вдоль квартала, но нет вертикальной конструкции. Там где буквы «УЗТМ» наверху должно было быть еще 2 или 3 этажа надстройки. Но не успели. Здание сдавали в 1935 году. К этому времени конструктивизм уже был под запретом.

Когда-то это здание было фабрикой-кухней, где обедали тысячи рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПО ТЕРРАССАМ ДОМОВ КАТАЛИСЬ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Следующая остановка – квартал Дворянское гнездо. Название, не официальное. Просто жители Уралмаша еще в 30-е годы стали так называть дома, построенные напротив завода для руководства предприятия. Их строили из камня, украшали колоннами и лепниной, в то время, когда все остальные заводчане жили в землянках, бараках, каркасно-засыпных и щитовых домах.

- Огромный квартал каменных домов строился с 1934 по 1945 год, - объясняет Дмитрий Москвин. - И на тот момент это была единственная стройка, где для людей делали благоустроенное комфортное жилье с кухнями, с комнатой для домработницы и с подъездами, в которых есть ниши для цветов. Окна этих домов не выходили на заводские цеха.

Что любопытно, дома в 30-х строили строго по розе ветров, так чтобы с завода в эти дворы никогда ветром запах гари не приносило.

Во время экскурсии посмотреть можно было не только экстерьеры, но и интерьеры зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ветер все уносил по оси запад-восток. Поэтому страдал район Эльмаш. Но когда закладывали завод, этот район еще не планировали, - говорит Москвин.

Родоначальником всего элитного квартала считается дом на улице Красных партизан, 1. Здесь, по воспоминаниям старожилов, в 30-х можно было даже принять горячую ванну.

- От бани к этому дому проложили трубу и по воскресеньям сюда спускали горячую воду, чтобы конструкторы, директора и главные инженеры могли почувствовать себя, как в Париже – принять горячий душ, - отмечает гид. - А еще у дома большие террасы, объединяющие по две квартиры. Мужчина в возрасте рассказывал, что он в детстве с одноклассником катался по этой террасе на маленьких велосипедах. И места хватало всем.

Теперь в бывшей фабрике-кухне на бульваре Культуры работает Екатеринбургская академия современного искусства Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХРОНОМЕТРАЖ АУДИОГИДА РАССЧИТЫВАЛИ ДО СЕКУНДЫ

Наша экскурсия закончилась на бульваре Культуры. Впрочем, если включить аудиогид «Легенды Екатеринбурга: Уралмаш» от МТС, то идти можно еще долго. Ведь в этом районе есть еще гостиница Мадрид, есть Белая башня и фабрика-кухня УЗТМ, а также старейшие магазины и аптеки. Жилые дома с богатой историей и каждому интересному объекту в аудиогиде специалисты уделили немало внимания.

Легендарная лестница фабрики-кухни. По ней тысячи рабочих в советские годы поднимались на обед в столовую Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Разрабатывать маршруты для аудиогида было непросто, - поделилась Лариса Петрова, профессор кафедры социокультурного развития ЕАСИ. - Одно дело, когда экскурсию ведет гид. Тайминг в твоих руках. А экскурсия с аудиогидом имеет свои определенные законы. Мы рассчитывали хронометраж до секунды, чтобы турист, воспользовавшийся аудиогидом в МТС Live, мог остановиться, комфортно осмотреться, послушать истории. Мы, конечно, делали этот продукт в расчете на гостей Екатеринбурга.