Пять красноуфимских виадуков – в копилку автотуров «Комсомолка» запечатлела то, что скрывали от туристов почти 100 лет

Фото: Анна Горячевских

«Однозначно, эти виадуки – легенды Урала! Заворожат любого», – говорили нам знатоки-краеведы.

Чтобы убедиться в этом, команда «Комсомолки» во главе с директором филиала Алексеем Двизовым отправилась в автопутешествие в Красноуфимский район.

Впереди нас ждала длительная дорога. Поэтому с помощью карты УБРиР мы заправили машину бензином по полной. Отметим, с картой этого банка всегда можно чувствовать себя уверенно.

Фото: Анна Горячевских

УНИКАЛЬНОСТЬ

Красноуфимский район – один из немногих в России, который может похвастать таким количеством старинных высотных арочных мостов. Пять величавых виадуков раскинулись по железнодорожной линии между Красноуфимском и г. Октябрьский Пермского края – в поселках Рябиновка, Саранинский завод, Пудлинговый, Черная речка и в урочище Долгий мост.

У каждого виадука своя история и дата рождения. Их строили в период с 1914 по 1920 годы.

Это действительно шедевры инженерной мысли начала 20 века. Инженерам пришлось серьезно поломать голову перед строительством путей-дорог на этой территории. Равнина с холмами пересекается реками и оврагами. Высота некоторых холмов достигает 500 м над уровнем моря. Создавать огромные насыпи для дороги было экономически невыгодно, поэтому инженеры П. В. Щусев, О. А. Модерсон и М. Ф. Клочанов решили возводить здесь железобетонные мосты-виадуки и тоннели. Именно этот уральский опыт стали потом тиражировать по всей стране.

Фото: Анна Горячевских

ВЕКОВЫЕ АРКИ

Три старых виадука, которым более 100 лет, находятся в урочищах Рябиновка, Долгий мост, а также на перегоне Черная речка – Пудлинговый. Их длина достигает нескольких сотен метров.

Чтобы увидеть столетний виадук Саранинский завод, нужно ехать по дороге между поселками Пудлинговый и Сарана. По архитектуре мост повторяет виадук у Рябиновки. 12 лет назад по нему еще ходили составы, а сейчас он соседствует с новым современным мостом, который построили параллельно.

Первым по дороге из Екатеринбурга был Пудлинговый виадук. Это образец мостостроения на границе 19-20 веков, соединяет две гористые территории, через которые идет железная дорога.

Доехать сюда на машине из Екатеринбурга можно примерно за три с половиной часа. Обратите внимание, что запастись бензином лучше заранее. По дороге вы заправки встретите нечасто.

Из-за стратегической важности виадуки тщательно охраняются, поэтому их можно осмотреть лишь издалека. И в открытую фотографировать вам их не разрешат. Нашему фотокору пришлось объясняться с одним из охранников, чтобы не забирали камеру на проверку.

Напомним, что термин виадук переводится с латинского via – "дорога" и ducere – "вести". Поэтому эти мосты, которые состоят из ряда высоких арочных опор, поддерживают надземную железную дорогу и соединяют местные ландшафтные высоты, позволяя поездам пересекать над землей овраги и долины. Таких мостов много в европейских странах, но четыре виадука в Красноуфимском районе – в Широком логу и Рябиновом логу – считаются одними из самых больших в Европе.

Фото: Анна Горячевских

ТУРИЗМ ЗА РУЛЕМ

Долгое время об этих секретных мостах вообще мало кто знал. А сегодня к ним едут автотуристы и проезжают сотни километров, чтобы насладиться их величием.

А чтобы в долгом пути можно было подкрепиться, мы, как бывалые автопутешественники, советуем последовать нашему примеру и взять с собой вкусные напитки и полезные перекусы от компании «Жизньмарт». В этом магазине можно пополнить дорожный запас свежими салатами, сэндвичами, выпечкой, вторыми блюдами и десертами. Разнообразие продукции «Жизньмарта» позволит любому взыскательному покупателю выбрать себе готовое блюдо.

После того, как подкрепились, можно продолжить путешествие от одного виадука к другому. Тут хотелось бы обратить внимание на дороги. Если поездка по трассе достаточно комфортная, то от моста к мосту иногда придется ехать по грунтовой дороге.

Так как виадуки находятся недалеко друг от друга, на автомобиле вы можете осмотреть их за день. Виадук у деревни Рябиновка находится в 10 км от Красноуфимска и в 209 км от Екатеринбурга. Из уральской столицы сюда можно доехать за 3,5 часа. От него до Пудлингового виадука расстояние – 23 км и 27 минут пути. За ним – через 10,4 км и 14 минут – вы увидите виадук Черная речка. Еще через 5 минут (3,6 км) – Саранинский виадук.

Фото: Анна Горячевских

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Путешествие может занять весь день, поэтому можно остановиться в самом Красноуфимске. Этот город сам как музей – в нем сохранились усадьбы купцов и заводчиков, старинные башни и 200-летние здания. Здесь можно увидеть Церковь Александра Невского, Собор Троицы Живоначальной, стелу с часами, похожую на английский Биг-Бен.

Улицы украшают образцы старинного зодчества. На ул. Горбуновой стоит одно из старейших зданий Красноуфимска – Казачья изба. Ее построили еще в 18 веке. Сегодня это памятник истории и архитектуры регионального значения. Узнать больше о городе можно в старейшем на Урале Красноуфимском краеведческом музее, который в 1912 году создали земские учителя.

В общем, в 37-тысячном Красноуфимске есть на что посмотреть и куда зайти. Можно не только полюбоваться местными достопримечательностями, но и прикупить сувенир. Здесь вас вновь выручит карта УБРиР, с которой легко расплачиваться за любые покупки.

Конечно, путешествовать лучше в теплый сезон, когда дороги сухие и можно без проблем проехать ближе к виадукам, а также полюбоваться природой окрестных мест. Неоднородный ландшафт богат пихтово-еловыми, березовыми и осиновыми лесами, которые перемежаются широкими лугами и степями. Порой дорога сквозь густой лесной тоннель ведет к уникальным виадукам.

Оцените и вы мощь и красоту виадуков вместе с «Комсомолкой»! Путешествуйте с нами, мы знаем, где живут легенды Урала!

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