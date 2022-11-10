«Нам очень жаль»: Анна Семенович и Митя Фомин сделали полное боли заявление

Артисты должны были выступить в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске и Тюмени. Фото: социальные сети артистов

Анна Семенович и Митя Фомин сообщили поклонников печальную новость. Артисты планировали отправиться в совместный тур по городам России, который должен был начаться 18 ноября в Екатеринбурге. Но концерты пришлось отменить.

- Привет, мои любимые! Сегодня я очень расстроена. Но должна сообщить вам эту новость. К моему огромному сожалению наш совместный тур с Митей Фоминым в Омске, Новосибирске, Красноярске, Тюмени и Екатеринбурге переносится на весну. Очень верю, что вы сохраните билеты до прекрасного времени, когда наша долгожданная и теплая встреча все-таки состоится. Спасибо вам, мои родные за вашу преданность. Я люблю вас и очень буду ждать нашей встречи, - сообщила поклонниками Анна Семенович.

По словам организаторов тура, концерты в связи с непростой ситуацией в стране пришлось перенести на более стабильные времена. Они также сообщили, что все билеты остаются действительными.

Митя Фомин и Анна Семенович также поблагодарили команду за организацию тура и принесли извинения зрителям.

- Видит Бог, мы очень много сделали для того, чтобы этот тур по городам России состоялся. Но, видимо, не в этот раз, не на следующей неделе и не в этом году. Я очень благодарен всем тем, кто все это время пытался быть полезным и продуктивным в поддержке и всем, кто купил билеты. Прошу прощения у всех, кто строил свои планы и собирался посетить наши концерты. Мне очень жаль, грущу вместе с вами. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Верю и надеюсь только в лучшее! Простите еще раз, - добавил к словам коллеги Анны Семенович Митя Фомин.

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