Один из парней находится в изоляторе. Фото: страницы обвиняемых во «ВКонтакте»

В Сухом Логу двоих подростков обвиняют в изнасиловании 19-летней девушки инвалида. Как стало известно «КП-Екатеринбург», преступление было совершено в начале марта этого года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 131 УК «Изнасилование» и 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

Рассказываем, что известно о случившемся.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Судьбы 16-летних Семена и Николая (имена изменены – прим.ред) пересеклись в стенах реабилитационного центра для несовершеннолетних. Для Коли детский дом стал пристанищем в прошлом году. Органы опеки определили его в интернат после смерти матери. По словам знакомых, у подростка был еще и отчим. Но ни он, ни сам Коля не желали продолжать жить под одной крыше.

- Когда я узнала, что его обвиняют в изнасиловании, то была в шоке, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга парня. – Сразу сказали, что изнасиловал с кем-то девочку-инвалида. Раньше он учился в обычной школе. А после смерти мамы его в детский дом сослали. Честно говоря, он немного неадекватный. Мать его по психологам водила, а он ее до истерик доводил. Потом пытался отчима выжить из квартиры, но не вышло.

У Семена, в отличие от Николая, есть близкие родственники. Но жить с ним бабушка и старшая сестра отказались еще восемь лет назад. Сам он свою вину не признает.

- У внука проблемы с нервами. Он неуправляемый, мне с ним не справиться. В 2014 году его мать умерла, я забрала к себе внучку. Сейчас он в детском доме, но на домашнем аресте. Его держат в специальной комнате. Мне он сказал, что они с другом и девушкой выпивали в заброшенном доме. А она больше всех выпила. Говорит, что у нее с другом секс был. Но без его участия. Как я поняла, ему колония не грозит. Второй парень тоже сначала был в интернате, но стал убегать. За это его отправили в следственный изолятор, - рассказала бабушка Семена.

ДЕЛО РАССМАТРИВАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ

Из картотеки городского суда становится понятно, что расследование завершилось к началу августа. Дело передали для рассмотрения, но на первом же заседании его вернули в прокуратуру.

- Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушениями требований Кодекса, - говорится в картотеке.

Прокуратура и представители потерпевшей обжаловали решение и подали апелляцию. 11 ноября ее рассмотрят в Свердловском областном суде.

В прокуратуре и Следственном комитете воздержались от комментариев. Нам удалось связаться с директором детского дома, в котором воспитывались Николай и Семен. Однако обсуждать случившееся женщина отказалась сославшись на «плотный рабочий график».