Образовательный центр для аграриев Урала открыла компания «ФосАгро» в Екатеринбурге

Фото: «ФосАгро»

Важный шаг в «завтра» агропромышленного комплекса региона сделан в четверг, 16 февраля. Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — компания «ФосАгро» - и Уральский государственный аграрный университет открыли научно-практический образовательный центр для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере АПК.

ЗНАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Аудитория оснащена современной техникой — компьютерами и средствами мультимедиа для проведения полноценных занятий. В помощь — учебные материалы, наглядные пособия и образцы удобрений.

Теперь на базе образовательного центра для студентов и аспирантов будут регулярно проводиться лекции, практические занятия, а также курсы повышения квалификации для преподавателей вузов и аграриев. Экспертами выступят ученые, представители бизнеса и государственной власти — все, кто заинтересован в качественном и богатом урожае.

Фото: «ФосАгро»

Помимо живых занятий с лектором, в образовательном центре каждую неделю будут транслировать лекции из цикла «ФосАгро»: от руды до еды». Фильмы подробно расскажут студентам о передовых технологиях и цифровизации в сфере АПК, об ответственном земледелии.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕЙ ОБЛАСТИ

В торжественной обстановке новый класс открыли первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, исполняющий обязанности министра АПК и продовольствия региона Анна Кузнецова и председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям регионального Заксобрания Михаил Копытов.

Гостей встречала ректор университета Ольга Лоретц. По словам руководителя, плотная работа во взаимодействии с производителями позволяет студентам еще на этапе обучения освоить знания, которые без такого симбиоза они бы смогли получить уже только в полях.

- Все новые разработки, которые применяются на производстве, сразу будут показаны нашим студентам, нашим специалистам — аграриям. Это большой плюс как для нашего университета, так и для области в целом, - сказала Ольга Геннадьевна.

Фото: «ФосАгро»

ПРИВЛЕЧЬ КАДРЫ В СЕЛО

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков позицию ректора разделяет и добавил, что губернатор распорядился создать программу по привлечению квалифицированных кадров в сельские территории. Ведь молодым специалистам на селе аграрии всегда рады. Тем более, что благодаря новому классу сельское хозяйство региона получит молодых специалистов, вооруженных современными знаниями и технологиями.

— Спасибо «ФосАгро» за сотрудничество с нашим уральским вузом, потому что сегодня кадры решают действительно все, и сельское хозяйство в этом вопросе не является исключением. И возможности, которые дает компания «ФосАгро», по получению новых и актуальных времени знаний студентам — исключительны, - заметил Алексей Викторович. - Теперь, я уверен: мы сможем подготовить еще более квалифицированные кадры для Свердловской области, а сегодня в нашем регионе трудится порядка 24 тысяч аграриев.

Фото: «ФосАгро»

АПК — ЭТО ТЕХНОЛОГИИ

Сама компания «ФосАгро» помимо повышения уровня знаний и квалификации молодых аграриев региона решает еще одну задачу — сохранить специалистов в отрасли, показать, что сельское хозяйство может быть инновационным, высокотехнологичным, и в нем регулярно совершают открытия.

На связь с преподавателями и студентами по телемосту в этот день с поздравлениями вышла директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Нина Иванова. Также по видеосвязи их приветствовал директор по маркетингу и развитию «ФосАгро» Михаил Стеркин.

Фото: «ФосАгро»

- Наша образовательная программа показала большую востребованность среди студентов и преподавателей. Так, за последние полтора года наши лекции прослушали почти 22 тысячи человек, и этот показатель ежедневно увеличивается, - подчеркнул Михаил Владимирович. - Мы со своей стороны поддерживаем вузы всем необходимым: предоставляем раздаточные материалы. учебные пособия и обеспечиваем их минеральными удобрениями.

Образовательный центр в Екатеринбурге — стал десятым в программе «ФосАгро» по сотрудничеству с ведущими аграрными вузами России. Такие площадки уже работают в Пензе, Воронеже, Белгороде, Орле, Саратове, Краснодаре, Курске, Рязани и Москве.