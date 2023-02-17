В полиции еще не решили, стоит ли наказывать второго участника инцидента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово неоплаченный в ресторане счет обернулся потасовкой официанта и представителя одной из авиакомпаний. Ранним утром 5 февраля 20-летний Данил потерял из виду посетителей, которые ушли, оставив счет на три тысячи рублей. Парень бросился искать забывчивых пассажиров, а ближе всех оказался «гейт» с выходом на посадку в самолет до Сочи.

По словам официанта, он объяснил ситуацию стоящему у стойки мужчине по имени Алексей. А тот пропустил его в телескопический трап. Данил почти уже зашел на борт, как услышал в свой адрес ругательства.

- По сути, конфликт заключается в том, что человек некомпетентный и неадекватный, - рассказал «КП-Екатеринбург» Данил. – Он активно матерился, угрожал отобрать у меня пропуск. Но даже девушки-бортпроводницы слышали, как он разрешил мне пройти. Он несколько раз толкнул меня, это все попало на камеры. Полиция составила на него протокол. На вид Алексею лет 50-60.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО пояснили, что представителя авиакомпании уже оштрафовали. Будут ли привлекать к административной ответственности Данила – пока неизвестно.

- Представитель перевозчика привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по стать 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» за выражение нецензурной бранью. Его оштрафовали на 500 рублей. Решается вопрос о привлечении сотрудника общепита к ответственности по статье 11.15.1 «Нарушение требований в области транспортной безопасности», - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.

Примечательно, что не оплативших счет посетителей в итоге удалось найти. Когда Данил пытался урегулировать конфликт с Алексеем, пара вернулась в заведение и села за соседний стол.