Александр Соловьев рассказал о причинах снижения статистики по коронавирусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия находится на пороге новой волны коронавируса, а нынешний спад заболеваемости обусловлен межволновым затишьем. Сегодня опасен и сам ковид, который представлен сразу несколькими вариантами, одновременного атакующими человека, и постковид.

О том, что нас ждет в ближайшие месяцы, откуда берутся страшные названия подвидов коронавируса и какие страны лучше всего защищаются в период пандемии – в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал врач, председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

КОВИД НЕ СТАЛ СЕЗОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

- Цербер – неофициальное название одного из вариантов коронавируса. Если по международной классификации - это ВQ.1.1. Есть и другие варианты. Сейчас наблюдение идет за 5-7 вариантами. Хотя год назад нас интересовал только один вариант – дельта, а до этого – альфа. Сейчас же одновременно в мире циркулирует одновременно большое количество вариантов трех линий омикрона, которые непрерывно приобретают новые мутации. Этот процесс ускорился, и они все лучше и лучше учатся уклоняться от воздействия антител, которые образуются как в результате вакцинации, так и в результате предыдущих встреч с вирусом, либо при совпадении этих двух событий. Это обуславливает продолжающийся пандемический процесс, который охватывает одну страну за другой.

У россиян ослаб иммунитет к гриппу, который вернулся после двухлетнего перерыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему новый вариант назвали «Цербер»?

- Эти неофициальные названия в кругу ученых, занимающихся коронавирусом, возникают стихийно для удобства обозначения.

- Превратился ли коронавирус в сезонное заболевание? Или он мутирует во что-то более опасное?

- Сегодня любой вектор развития этой ситуации возможен. Возможно как ослабление свойств коронавируса, так и усиление. Особенно в условиях циркулирования на высоком уровне, когда много людей одномоментно инфицированы, и гуляет несколько вариантов. Если мы возьмем карту отслеживания в разных странах, то увидим, что одномоментно несколько десятков вирусов циркулирует в стране. Происходит обмен между ними. Мы видим появление рекомбинантных вирусов. То есть, несколько видов одного вируса могут заразить человека, в этот момент происходит генетический обмен между ними.

У нас в России есть свой рекомбинантный вариант. И говорить о том, что вирус становится сезонным, пока рано. Мы видим, что свойства этого вируса, которые в начале пандемии были очевидны, они позволяют ему достаточно легко сохраняться в организме человека и в летний период, и в зимний период.

Пока идет волновой характер, который, к сожалению, сейчас характеризуется тем, что в течение года фиксируется две-три волны как минимум. Каждый раз происходит повышение свойств заразности, и за каждую такую волну поражается большое количество людей.

Важно проходить ревакцинацию, она позволит снизить риск тяжелого варианта развития болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД НОВОЙ ВОЛНОЙ

- Да, сейчас мы видим послабление, если сравнивать с периодом дельты, когда у нас были перегружены отделения реанимации, люди страдали очень сильно от дыхательной недостаточности.

Сейчас нет такой перегрузки, но при этом все очевиднее становится проблема постковида. Каждая встреча с вирусом способствует появлению постковидных нарушений.

- Что происходит в Свердловской области?

- Сейчас крайне сложно оценивать объективную картину по официальным данным. Потому что, во-первых, резко сократилось количество тестирований. Нет инструментов для точной оценки ситуации.

Тем не менее, примерно с 20 чисел октября идет снижение заболеваемости. Это такой межволновой период. Мы находимся в ожидании новой волны, которая будет связана с новыми вариантами, которые уже присутствуют на территории России. С момента их выявления, как правило, полтора-два месяца проходит до очередного ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть, это будет декабрь – январь.

МИР ПОТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ И ЗДОРОВЬЕ

- Чья система борьбы с коронавирусом оказалась эффективнее?

- Страны, которые принимают меры по сдерживанию распространения коронавируса, стремясь к «нулевому ковиду», оказываются в выигрыше в двух направлениях. Первое - это сохранение жизни людей. Все страны Азиатско-Тихоокеанского региона идут с самыми небольшими показателями смертности на 1000 населения. В лидерах по смертности – США, Россия, Великобритания.

Второй момент – экономический. Несмотря на сохраняющийся локдаун, у них нет такого влияния пандемии на экономику. Китай регулярно вводит локдаун в миллионных городах. Тем не менее, у них рост ВВП. При этом, весь мир до сих пор находится в падающей экономике.

Сейчас есть научные труды с экономической оценкой влияния ковида на мир через пять-шесть лет. Это триллионы потерянных денег и здоровья. Это большая доля инвалидизации людей, это потеря трудоспособного населения, сокращение ВВП, а также финансово-экономические потери от того, что люди меньше работают, и от того, что надо больше тратить на социальные пособия по инвалидности.

Масочный режим отменили рано, его нужно вернуть, считает эксперт Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вот-вот появится на Урале назальная вакцина. Насколько она эффективна?

- В Свердловскую область уже поступила интраназальная вакцина. Она будет использоваться не для вакцинации, а для ревакцинации. Важно проводить ревакцинацию, потому что надо повышать у себя уровень антительного ответа, ведь он падает через 4-6 месяцев.

- Нужно ли вернуть масочный режим?

- Конечно, надо продолжать пользоваться масками. Мы же при помощи индивидуальных мер защиты защищаемся не только от коронавируса, но и от других респираторных инфекций.

В предыдущие два года, когда мы защищались при помощи масок, когда в школах был дистант, не было эпидемии гриппа, значительно снизилась заболеваемость другими респираторными вирусами. А сейчас идет отскок. Потому что иммунитет к тем инфекциям сильно ослаб, и сейчас полностью отменены все меры.

Это приводит к росту респираторных вирусных инфекций. В Канаде, США, Великобритании перегружена система здравоохранения. В первую очередь, это касается детского здравоохранения, потому что дети, родившиеся за два года, никогда не сталкивались с этими вирусами. В США говорят о кризисе педиатрического здравоохранения. Из-за частных госпитализаций не хватает реанимационных отделений и неотложной помощи. Поэтому масочный режим нужно сохранять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за ковида мозг уменьшается мозг? Узнали, какие «страшилки» о вирусе реальны на самом деле. Исследование: из-за ковида мозг уменьшается быстрее, чем должен (подробнее)

«Цербер» и «тифон» проникли в Россию: как изменится заболеваемость коронавирусом в ближайшее время. Первые случаи заболевания вариантами коронавируса «цербер» и «тифон» выявлены в России (подробнее)