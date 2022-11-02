Городской пруд в Екатеринбурге станет кинотеатром на День города

Ко дню города приурочат главные фестивали Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской пруд в Екатеринбурге превратят в кинотеатр во время празднования 300-летия уральской столицы. Кроме того, празднование Дня города в следующем году затронет «Ночь музыки», «Ночь музеев», «Венский фестиваль» и другие городские мероприятия.

- Совместно с Музеем истории Екатеринбурга и УрФУ мы выбираем наиболее яркие эпизоды из истории города, начиная с 1823 года и до наших дней. Эти данные лягут в основу новой экспозиции, которая будет продемонстрирована на акватории городского пруда. Над водой будут появляться арт-объекты, через которые можно будет узнать об интересных фактах из жизни мегаполиса, - рассказал начальник Управления культуры администрации города Илья Марков.

Масштабное празднование юбилея Екатеринбурга пройдет на нескольких крупных площадках. Одна из них – Парк Маяковского. В ЦПКиО перед событием запустят летний Театр эстрады и еще несколько зон.

Для детей и молодежи сделают отдельную площадку Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Планируется проведение строительно-монтажных работ, после чего мы будем оснащать зал световым и звуковым оборудованием. Открытие планируется 17 августа следующего года, - уточнил Илья Марков.

Еще одна площадка займет пространство от Драмтеатра до Макаровского моста. Здесь будут развлечения и игровые зоны для детей, а для молодежи проведут разные проекты, направленные на творчество: музыку, искусство, или хореографию.

Кроме того, помимо ежегодных фестивалей, таких как «Ночь музыки» или «Ночь музеев» ко Дню города готовят фестиваль «Лица Улиц». Это будет международное театральное событие, с местом проведения пока определяются, но возможно, площадкой станет улица Вайнера, после полного обновления.

"Лица Улиц" планируют провести на Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Екатеринбург одержал победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода. Город получил 215 миллионов рублей на создание современной туристической инфраструктуры, - уточняет Илья Марков.

Программа празднования юбилея пока не сформирована полностью. В нее внесут новые дополнения. Однако уже сейчас многие значительные события в Екатеринбурге посвящаются 300-летию. Например, темой новогоднего ледового городка на Площади 1905 года тоже станет юбилей столицы.