Доброе утро, всевидящее око! Ночные линзы от клиники «ГлазЦентр» Екатеринбурга помогут хорошо видеть целый день

Только точные параметры глаз позволят подобрать ортокератологические линзы, которые будут полезны и действенны
Более 15 лет назад в России офтальмологи впервые стали предлагать для коррекции близорукости и астигматизма ночные линзы.
Сегодня такие линзы доступны всем и есть в наличии в федеральной сетевой клинике «ГлазЦентр» Микрохирургия глаза в Екатеринбурге.
Ортокератологические линзы, орто-линзы, ночные линзы, ОК-линзы – их называют по-разному, но суть у них одна. Они способны временно корректировать близорукость и астигматизм во время сна. С помощью перестройки эпителия роговицы эти линзы улучшают остроту зрения на целый день.
Ночные линзы могут применять взрослые и дети с 6 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА ОК-ЛИНЗ
Клинически доказано, что ночные линзы останавливают прогрессирующую близорукость, являются безопасной альтернативой очкам, обычным контактным линзам и рефракционным операциям. Поэтому офтальмологи в клинике «ГлазЦентр» в Екатеринбурге рекомендуют и назначают ОК-линзы не только взрослым, но и детям с 6 лет, подросткам, молодым людям до 18 лет. Процедура выбора ОК-линз и обучение несовершеннолетних по применению таких линз проходят только в присутствии родителя.
Их могут применять взрослые и дети с 6 лет.
Восстановление зрения проходит без операции.
В течение дня зрение хорошее без линз и очков.
Нет ограничений для спортивных нагрузок: можно играть в футбол, плавать в бассейне и т.д.
У них высокая кислородная проницаемость.
Всегда можно вернуться к очкам или обычным контактным линзам.
Срок использования одной пары линз рассчитан на 12 месяцев. Их цена в клинике «ГлазЦентр» Екатеринбурга адекватна ценам на данный сегмент офтальмологических товаров на российском рынке – 25 тысяч рублей.
Специальный педиатрический авторефрактор plusoptiX A12C измеряет оба глаза у детей с расстояния 1 метра за 1 секунду
ПРИЧИНЫ ДЛЯ СНА В НОЧНЫХ ЛИНЗАХ
Показания к применению:
Близорукость до минус 6 диоптрий
Астигматизм до минус 3 диоптрий
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ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА ОК-ЛИНЗ
Ночные линзы нельзя купить в аптеке, так как их персональным подбором занимается врач офтальмолог после проведения диагностики глаз пациента. Только точные параметры глаз позволят подобрать ортокератологические линзы, которые будут полезны и действенны.
Клиника «ГлазЦентр» в Екатеринбурге оснащена необходимым высокотехнологичным оборудованием для диагностики глаз как взрослых, так и самых маленьких пациентов.
Так, специальный педиатрический авторефрактор plusoptiX A12C позволяет провести измерение обоих глаз у детей с расстояния одного метра за одну секунду, он обеспечивает точные значения измерения рефракции, диаметра зрачка и межпупиллярного расстояния. Измерения можно также принять над очками и контактными линзами пациентов.
Автоматический реф-кератометр для диагностики катаракты и аккомодации точно измерит рефракцию и кривизну роговицы, аккомодацию, диаметр зрачка и даст количественную оценку катаракте.
Внутриглазное давление измерит автоматический бесконтактный тонометр Huvitz HNT-1/P с функцией пахиметрии. Он имеет систему «умного» воздушного выстрела, учитывающего внутриглазное давление пациента. При этом воздушное сопло прибора не контактирует с глазом пациента.
КАК РАБОТАЮТ ОК-ЛИНЗЫ
Как и обычные контактные линзы, они фиксируются на поверхности роговицы перед сном. Пока вы спите, ОК-линзы за счет особой конструкции деликатно воздействуют на верхний слой клеток эпителия и меняют форму роговицы. Они создают определенное давление и делают центральную часть роговицы приплюснутой. Благодаря этому картинка сосредотачивается на сетчатке. При этом между линзами и эпителием сохраняется слеза, что исключает дискомфорт.
Применяя ночные линзы, необходимо соблюдать дисциплину и спать в них не менее 7 часов и не более 11 часов, чтобы вовремя их снять. И тогда зрение будет радовать вас четкостью.
На протяжении всего дня острота зрения остается 100-процентной, и у кого-то она несколько снижается к вечеру, а у кого-то сохраняется до двух суток. Всё индивидуально.
Клиника «ГлазЦентр» в Екатеринбурге имеет новейшее оборудование для полной диагностики и проведения операций, ведет надёжный контроль на каждом этапе работы с пациентом. Здесь можно эффективно решить большинство проблем взрослого и детского зрения.
Окончательное решение о возможности подбора ночных линз примет врач после детального осмотра в клинике «ГлазЦентр» в Екатеринбурге
КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ
Если вам рекомендуют ортокератологические линзы на ночь, а ваше зрение -7, есть астигматизм, тонкая роговица. Тогда эта информация специально для вас.
Абсолютные противопоказания (назначение ОКЛ невозможно):
Средняя, тяжелая степени синдрома сухого глаза;
Заболевания роговицы различной природы — повторяющиеся кератиты, кератоконус, кератоглобус, значительное снижение чувствительности;
Когда у пациента единственный зрячий глаз;
Когда по каким-то причинам веки смыкаются неполностью — лагофтальм;
Выраженный нистагм — непроизвольные ритмичные движения глаз;
Общие заболевания и состояния организма: иммунодефицит, психические нарушения, злокачественные новообразования в области глаза или орбиты.
Относительные противопоказания (ношение ОКЛ можно начать после устранения состояния):
Приём системных ретиноидов (например, изотретионин), кортикостероидов (Дексаметазон и т.д.)
Беременность и период грудного вскармливания;
Сезонная аллергия;
Легкая степень синдрома сухого глаза;
Широкие зрачки, рубцы на роговице, состояние после лазерной коррекции зрения;
Эндокринные, аутоиммунные заболевания, прохождение курса химио- или лучевой терапии.
Окончательное решение о возможности подбора ночных линз примет врач после детального осмотра в клинике «ГлазЦентр» в Екатеринбурге.
«Глаза я еду делать на Толмачева, 9!» – этот слоган федеральной сети «ГлазЦентр» готов повторять каждый, кто тут побывал!
«Глаза я еду делать на Толмачева, 9!» – этот слоган федеральной сети «ГлазЦентр» готов повторять каждый, кто тут побывал!
Адрес: Глазная клиника «ГЛАЗЦЕНТР» Микрохирургия глаза.
г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9
Ежедневно, 09:00-21:00, без перерыва.
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