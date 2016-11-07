Доброе утро, всевидящее око! Ночные линзы от клиники «ГлазЦентр» Екатеринбурга помогут хорошо видеть целый день

Только точные параметры глаз позволят подобрать ортокератологические линзы, которые будут полезны и действенны

Более 15 лет назад в России офтальмологи впервые стали предлагать для коррекции близорукости и астигматизма ночные линзы.

Сегодня такие линзы доступны всем и есть в наличии в федеральной сетевой клинике «ГлазЦентр» Микрохирургия глаза в Екатеринбурге.

Ортокератологические линзы, орто-линзы, ночные линзы, ОК-линзы – их называют по-разному, но суть у них одна. Они способны временно корректировать близорукость и астигматизм во время сна. С помощью перестройки эпителия роговицы эти линзы улучшают остроту зрения на целый день.

Ночные линзы могут применять взрослые и дети с 6 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА ОК-ЛИНЗ

Клинически доказано, что ночные линзы останавливают прогрессирующую близорукость, являются безопасной альтернативой очкам, обычным контактным линзам и рефракционным операциям. Поэтому офтальмологи в клинике «ГлазЦентр» в Екатеринбурге рекомендуют и назначают ОК-линзы не только взрослым, но и детям с 6 лет, подросткам, молодым людям до 18 лет. Процедура выбора ОК-линз и обучение несовершеннолетних по применению таких линз проходят только в присутствии родителя.

Их могут применять взрослые и дети с 6 лет.

Восстановление зрения проходит без операции.

В течение дня зрение хорошее без линз и очков.

Нет ограничений для спортивных нагрузок: можно играть в футбол, плавать в бассейне и т.д.

У них высокая кислородная проницаемость.

Всегда можно вернуться к очкам или обычным контактным линзам.

Срок использования одной пары линз рассчитан на 12 месяцев. Их цена в клинике «ГлазЦентр» Екатеринбурга адекватна ценам на данный сегмент офтальмологических товаров на российском рынке – 25 тысяч рублей.

Специальный педиатрический авторефрактор plusoptiX A12C измеряет оба глаза у детей с расстояния 1 метра за 1 секунду

ПРИЧИНЫ ДЛЯ СНА В НОЧНЫХ ЛИНЗАХ

Показания к применению:

Близорукость до минус 6 диоптрий

Астигматизм до минус 3 диоптрий

Чтобы узнать больше о ночных линзах, закажите обратный звонок на сайте клиники и получите консультацию врача офтальмолога.

ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА ОК-ЛИНЗ

Ночные линзы нельзя купить в аптеке, так как их персональным подбором занимается врач офтальмолог после проведения диагностики глаз пациента. Только точные параметры глаз позволят подобрать ортокератологические линзы, которые будут полезны и действенны.

Клиника «ГлазЦентр» в Екатеринбурге оснащена необходимым высокотехнологичным оборудованием для диагностики глаз как взрослых, так и самых маленьких пациентов.

Так, специальный педиатрический авторефрактор plusoptiX A12C позволяет провести измерение обоих глаз у детей с расстояния одного метра за одну секунду, он обеспечивает точные значения измерения рефракции, диаметра зрачка и межпупиллярного расстояния. Измерения можно также принять над очками и контактными линзами пациентов.

Автоматический реф-кератометр для диагностики катаракты и аккомодации точно измерит рефракцию и кривизну роговицы, аккомодацию, диаметр зрачка и даст количественную оценку катаракте.

Внутриглазное давление измерит автоматический бесконтактный тонометр Huvitz HNT-1/P с функцией пахиметрии. Он имеет систему «умного» воздушного выстрела, учитывающего внутриглазное давление пациента. При этом воздушное сопло прибора не контактирует с глазом пациента.

КАК РАБОТАЮТ ОК-ЛИНЗЫ

Как и обычные контактные линзы, они фиксируются на поверхности роговицы перед сном. Пока вы спите, ОК-линзы за счет особой конструкции деликатно воздействуют на верхний слой клеток эпителия и меняют форму роговицы. Они создают определенное давление и делают центральную часть роговицы приплюснутой. Благодаря этому картинка сосредотачивается на сетчатке. При этом между линзами и эпителием сохраняется слеза, что исключает дискомфорт.

Применяя ночные линзы, необходимо соблюдать дисциплину и спать в них не менее 7 часов и не более 11 часов, чтобы вовремя их снять. И тогда зрение будет радовать вас четкостью.

На протяжении всего дня острота зрения остается 100-процентной, и у кого-то она несколько снижается к вечеру, а у кого-то сохраняется до двух суток. Всё индивидуально.

Клиника «ГлазЦентр» в Екатеринбурге имеет новейшее оборудование для полной диагностики и проведения операций, ведет надёжный контроль на каждом этапе работы с пациентом. Здесь можно эффективно решить большинство проблем взрослого и детского зрения.

Окончательное решение о возможности подбора ночных линз примет врач после детального осмотра в клинике «ГлазЦентр» в Екатеринбурге

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ

Если вам рекомендуют ортокератологические линзы на ночь, а ваше зрение -7, есть астигматизм, тонкая роговица. Тогда эта информация специально для вас.

Абсолютные противопоказания (назначение ОКЛ невозможно):

Средняя, тяжелая степени синдрома сухого глаза;

Заболевания роговицы различной природы — повторяющиеся кератиты, кератоконус, кератоглобус, значительное снижение чувствительности;

Когда у пациента единственный зрячий глаз;

Когда по каким-то причинам веки смыкаются неполностью — лагофтальм;

Выраженный нистагм — непроизвольные ритмичные движения глаз;

Общие заболевания и состояния организма: иммунодефицит, психические нарушения, злокачественные новообразования в области глаза или орбиты.

Относительные противопоказания (ношение ОКЛ можно начать после устранения состояния):

Приём системных ретиноидов (например, изотретионин), кортикостероидов (Дексаметазон и т.д.)

Беременность и период грудного вскармливания;

Сезонная аллергия;

Легкая степень синдрома сухого глаза;

Широкие зрачки, рубцы на роговице, состояние после лазерной коррекции зрения;

Эндокринные, аутоиммунные заболевания, прохождение курса химио- или лучевой терапии.

Окончательное решение о возможности подбора ночных линз примет врач после детального осмотра в клинике «ГлазЦентр» в Екатеринбурге.

«Глаза я еду делать на Толмачева, 9!» – этот слоган федеральной сети «ГлазЦентр» готов повторять каждый, кто тут побывал!

«Глаза я еду делать на Толмачева, 9!» – этот слоган федеральной сети «ГлазЦентр» готов повторять каждый, кто тут побывал!

Адрес: Глазная клиника «ГЛАЗЦЕНТР» Микрохирургия глаза.

г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9

Ежедневно, 09:00-21:00, без перерыва.

Запись на приём: +7 (343) 289 11 11, 8 800 707 06 16 (звонок по России бесплатный).

WhatsApp +79221311920 и E-mail: ekb@glazcenter.ru